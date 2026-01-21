Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Раде раскрыли, сколько будут стоить выборы в Украине

В Раде раскрыли, сколько будут стоить выборы в Украине

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 21:08
В Раде раскрыли, сколько будут стоить выборы в Украине
Избирательный участок. Фото: Суспільне

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что проведение выборов в Украине в нынешних условиях потребует значительно больших расходов, чем раньше. Речь идет о миллиардах гривен, а сумма может превысить 10 миллиардов.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец в среду, 21 января.

Реклама
Читайте также:

Выборы в Украине

По словам Корниенко, такие расходы обусловлены вызовами безопасности и сложной логистикой во время войны.

"Сейчас речь идет о миллиардах гривен — возможно, более десяти. И партнеры должны полностью это обеспечивать", — сказал он.

Александр Корниенко сообщил, что рабочая группа по подготовке к возможным выборам во время войны или после отмены военного положения перешла в активную фазу работы. Уже состоялось два заседания, во время которых участники заслушали мнения конституционалистов, ученых и экспертов.

По словам вице-спикера, из-за широкого спектра вопросов было создано семь подгрупп, которые сейчас интенсивно работают над своими направлениями. Часть из них функционирует в полузакрытом режиме из-за чувствительности тем, в частности относительно участия военнослужащих в избирательном процессе. Для этих подгрупп установлен дедлайн до конца января.

Корниенко также отметил, что в начале февраля состоятся презентационные заседания, во время которых подгруппы представят первые наработки, а к середине месяца ожидается формирование полного массива материалов для принятия дальнейших политических решений.

Напомним, до этого глава ЦИК раскрыл, как будут голосовать разные категории украинцев.

А ранее Владимир Зеленский рассказал, когда изменится закон о выборах.

Верховная Рада выборы украинцы Украина безопасность саммит в Давосе 2026
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации