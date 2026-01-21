В Раде раскрыли, сколько будут стоить выборы в Украине

Избирательный участок. Фото: Суспільне

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что проведение выборов в Украине в нынешних условиях потребует значительно больших расходов, чем раньше. Речь идет о миллиардах гривен, а сумма может превысить 10 миллиардов.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец в среду, 21 января.

Реклама

Читайте также:

Выборы в Украине

По словам Корниенко, такие расходы обусловлены вызовами безопасности и сложной логистикой во время войны.

"Сейчас речь идет о миллиардах гривен — возможно, более десяти. И партнеры должны полностью это обеспечивать", — сказал он.

Александр Корниенко сообщил, что рабочая группа по подготовке к возможным выборам во время войны или после отмены военного положения перешла в активную фазу работы. Уже состоялось два заседания, во время которых участники заслушали мнения конституционалистов, ученых и экспертов.

По словам вице-спикера, из-за широкого спектра вопросов было создано семь подгрупп, которые сейчас интенсивно работают над своими направлениями. Часть из них функционирует в полузакрытом режиме из-за чувствительности тем, в частности относительно участия военнослужащих в избирательном процессе. Для этих подгрупп установлен дедлайн до конца января.

Корниенко также отметил, что в начале февраля состоятся презентационные заседания, во время которых подгруппы представят первые наработки, а к середине месяца ожидается формирование полного массива материалов для принятия дальнейших политических решений.

Напомним, до этого глава ЦИК раскрыл, как будут голосовать разные категории украинцев.

А ранее Владимир Зеленский рассказал, когда изменится закон о выборах.