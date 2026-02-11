Видео
Главная Новости дня Нардеп заявил о тайной подготовке кандидатов к выборам

Нардеп заявил о тайной подготовке кандидатов к выборам

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:20
Камельчук заявил о старте подготовки к возможным выборам
Урна для голосования. Фото архивное иллюстративное: УНИАН

Несмотря на отсутствие официального старта избирательного процесса, в политических кругах уже активизировались подготовительные шаги. Впрочем реальные выборы возможны исключительно после установления мира и получения четких гарантий безопасности для граждан.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Юрий Камельчук.

Читайте также:

Нардеп заявил, что некоторые в Верховной Раде уже готовится к выборам

"Предвыборные действия — это лишь предварительный план на тот период, когда уже наступит мир", — отметил парламентарий.

По его словам, ключевым условием является заключение соответствующих соглашений, которые позволят людям "безопасно выйти, не бояться обстрелов и безопасно принять участие в этом процессе". Камельчук подчеркнул, что значительное количество граждан, в частности военнослужащих, захотят присоединиться к голосованию, и государство должно гарантировать им такую возможность.

Депутат также заявил, что часть влиятельных потенциальных кандидатов уже перешла от разговоров к конкретным шагам.

"Определенные весомые кандидаты буквально несколько дней назад приняли решение и начали проводить переговоры с людьми, возможно, которые им будут помогать, о том, что следует начинать готовиться", — сказал он.

В то же время Камельчук отметил, что если эта информация подтвердится, то это может свидетельствовать о подготовке к важным политическим решениям в ближайшей перспективе.

При этом он признал, что никаких деталей потенциального соглашения по безопасности пока нет. По его словам, его можно лишь условно моделировать, ориентируясь на договоренности с Соединенными Штатами, заключенные в 2024 году. Однако, как отметил Камельчук, "там большинство пунктов о будущем, а не о настоящем, здесь и сейчас".

"И они, эти пункты, недостаточно дают надежды, что буквально там через месяц, через два после выборов, когда мы их даже проведем в мирное время, снова не вернется война. Потому что мы не имеем достаточного количества тех же самолетов, мы не имеем достаточного количества запасов вооружения, и мы не имеем достаточного количества противовоздушной обороны, чтобы жить дальше в спокойствие. Поэтому будет ли это означать, что после выборов снова вернемся к военному положению? Мне сложно сказать. Этот риск все же остается", — высказался нардеп.

Напомним, в западных СМИ появилась информация, что США давят на Украину относительно проведения выборов в Украине.

Также ранее первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко назвал стоимость выборов в Украине и объяснил, почему они будут значительно дороже, чем раньше.

выборы Украина нардепы политики
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
