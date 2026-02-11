Відео
FT заявило про вибори і референдум в Україні — що кажуть у Києві

FT заявило про вибори і референдум в Україні — що кажуть у Києві

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 09:53
У FT заявили про проведення виборів і референдуму в Україні — реакція Києва
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна нібито планує провести вибори та референдум щодо миру через тиск з боку США. В іншому випадку Київ може втратити гарантії безпеки, запропоновані Вашингтоном.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Financial Times та РБК-Україна у середу, 11 лютого.

Читайте також:

Чи будуть проведені вибори і референдум

Як зазначають у FT, Президент України Володимир Зеленський 24 лютого нібито може оголосити про план виборів і референдуму. До такого рішення Україну підштовхує Америка. Якщо ж Київ відмовиться від цього, він може втратити запропоновані гарантії безпеки від Сполучених Штатів.

Водночас джерела видання зазначають, що терміни проведення виборів і референдуму залишаються невизначеними. Пояснюють, що це може залежати від прогресу в мирних переговорах із Росією.

При цьому українські та західні чиновники, коментуючи ситуацію для FT, заявили, що для організації голосування парламенту України доведеться змінити законодавство. Це пов'язано з тим, що під час воєнного стану заборонено проводити загальнонаціональні вибори.

Експерти наголошують, що стислі терміни проведення виборів і відсутність припинення вогню можуть поставити під сумнів легітимність процесу. Зрештою це створить серйозні безпекові ризики.

Реакція України

В Офісі Президента України поки що офіційно не прокоментували таку інформацію. Водночас, як передає "РБК-Україна", джерело видання з наближеного оточення глави держави прокоментувало матеріал Financial Times.

"Поки немає безпеки, не буде і оголошень про вибори", — зазначило джерело.

Референдум і вибори в Україні
Повідомлення "РБК-Україна". Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що проведення виборів в Україні можливе, але є нюанс. Він переконаний, що зробити це можна лише за умови повного гарантування виборчих прав для всіх громадян.

Також ми розповідали про те, у скільки можуть обійтися вибори в Україні. Заступник голови Центральної виборчої комісії заявив про мільярди гривень.

США вибори референдум Україна війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
