У FT заявили про проведення виборів і референдуму в Україні — реакція Києва

FT заявило про вибори і референдум в Україні — що кажуть у Києві
У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна нібито планує провести вибори та референдум щодо миру через тиск з боку США. В іншому випадку Київ може втратити гарантії безпеки, запропоновані Вашингтоном.
Чи будуть проведені вибори і референдум
Як зазначають у FT, Президент України Володимир Зеленський 24 лютого нібито може оголосити про план виборів і референдуму. До такого рішення Україну підштовхує Америка. Якщо ж Київ відмовиться від цього, він може втратити запропоновані гарантії безпеки від Сполучених Штатів.
Водночас джерела видання зазначають, що терміни проведення виборів і референдуму залишаються невизначеними. Пояснюють, що це може залежати від прогресу в мирних переговорах із Росією.
При цьому українські та західні чиновники, коментуючи ситуацію для FT, заявили, що для організації голосування парламенту України доведеться змінити законодавство. Це пов'язано з тим, що під час воєнного стану заборонено проводити загальнонаціональні вибори.
Експерти наголошують, що стислі терміни проведення виборів і відсутність припинення вогню можуть поставити під сумнів легітимність процесу. Зрештою це створить серйозні безпекові ризики.
Реакція України
В Офісі Президента України поки що офіційно не прокоментували таку інформацію. Водночас, як передає "РБК-Україна", джерело видання з наближеного оточення глави держави прокоментувало матеріал Financial Times.
"Поки немає безпеки, не буде і оголошень про вибори", — зазначило джерело.
