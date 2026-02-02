Відео
Відео

Головна Новини дня У скільки обійдуться вибори в Україні — у ЦВК назвали суму

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 16:36
Вибори в Україні — у скільки це обійдеться бюджету
Вибори в Україні. Фото: УНІАН

Вибори в Україні обійдуться бюджету щонайменше у 10 мільярдів гривень, і це за цінами 2024 року. Більша частина з цієї суми піде на оплату праці людей, які залучені у процес. 

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE

Читайте також:

"Вартість організації проведення президентських виборів сягає від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, вартість парламентських виборів — 4,5 мільярда гривень. 70% цих видатків — це оплата праці членів окружних і дільничних виборчих комісій", — розповів Дубовик. 

Водночас він попередив, що фінальна сума буде значно вищою. Озвучені 10 млрд не враховують витрати місцевої влади, Міноборони та МЗС, які мають зі своїх бюджетів облаштувати дільниці. 

Також заступник голови ЦВК наголосив, що названа сума орієнтовна і підрахована за цінами 2024 року. 

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, чи думає про повторну участь у виборах. Глава держави зазначив, що все залежить від сценарію закінчення повномасштабної війни.

Водночас експерт пояснив, як повинні проходити вибори в Україні. Електронне голосування чи голосування в конверті не буде ефективним. 

ЦВК вибори Україна голосування бюджет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
