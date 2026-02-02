Вибори в Україні — у скільки це обійдеться бюджету

Вибори в Україні. Фото: УНІАН

Вибори в Україні обійдуться бюджету щонайменше у 10 мільярдів гривень, і це за цінами 2024 року. Більша частина з цієї суми піде на оплату праці людей, які залучені у процес.

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У скільки обійдуться вибори в Україні

"Вартість організації проведення президентських виборів сягає від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, вартість парламентських виборів — 4,5 мільярда гривень. 70% цих видатків — це оплата праці членів окружних і дільничних виборчих комісій", — розповів Дубовик.

Водночас він попередив, що фінальна сума буде значно вищою. Озвучені 10 млрд не враховують витрати місцевої влади, Міноборони та МЗС, які мають зі своїх бюджетів облаштувати дільниці.

Також заступник голови ЦВК наголосив, що названа сума орієнтовна і підрахована за цінами 2024 року.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, чи думає про повторну участь у виборах. Глава держави зазначив, що все залежить від сценарію закінчення повномасштабної війни.

Водночас експерт пояснив, як повинні проходити вибори в Україні. Електронне голосування чи голосування в конверті не буде ефективним.