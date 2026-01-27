Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради

Як Україна готується до можливих виборів і кому можуть заборонити балотуватися — в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради.

Про підготовку до ймовірних виборів в Україні під час або після війни

Робочий процес (мається на увазі робота щодо ймовірної підготовки виборів в Україні. - ред.) триває, ми провели два засідання, послухали спеціалістів та експертів, по кілька разів обмінялися думками. І оскільки питань дуже багато, то за пропозицією учасників ми обʼєдналися у 5-7 підгруп. За кілька днів поміж ними вже відбулося кілька зустрічей, деякі з них, зокрема по військових — проходять у напівзакритому режимі.

Є дедлайн — до кінця січня щось напрацювати і з цим "щось" вже на початку лютого ми будемо працювати у рамках великої групи. Буде низка великих досліджень, які презентуватиме кожна із підгруп. По деяких питаннях, такі як критерії безпеки та розмежування територій, де проводити вибори, а де ні — вже навіть зареєстровані законопроєкти.

До середини лютого будемо мати достатньо багато матеріалу, з яким можна буде рухатися вже на політичному рівні.

Як можуть голосувати українці за кордоном

Питання ще пропрацьовується. От, наприклад, у Швейцарії проживає 40 тисяч виборців і тут є лише два консульства, де можна голосувати. Тому це виклик дяк всіх нас. Найбільші країни ЄС — Польща, Німеччина, Чеська Республіка — це найбільші виклики, по ним йде робота.

Наша ЦВК пропрацьовує із ЦВК тих країн різні сценарії, як це може бути. Укладена низка меморандумів, зокрема із Великобританією. Як на мене, в першу маємо забезпечити інфраструктуру, а вже далі дати можливість голосування.

Паралельно маємо працювати над поверненням людей. Бо наша економіка без них неможлива, але для повернення українців нам потрібна повна безпека.

Кому можуть заборонити балотуватися або голосувати

Була дискусія про можливе обмеження доступ до виборів тих українців, які мешкають за кордоном. Мовляв, вони жили в кращих умовах, ніж ми в Україні під обстрілами. Але правозахисники та громадський сектор каже, що це неправильно. Мовляв, маємо поважати права всіх українців, незалежно від того, де вони проживали.

Інше питання — а чи давати можливість балотуватися тим, хто ухилявся від військової служби. А голосувати? Ок, на виборах президента голосувати мають всі, це суспільна справа, а як провести місцеві вибори і як саме дати можливість голосувати на них українцям за кордоном? Тому тут може продовжуватися норма, що вони не беруть участь у місцевих виборах.

Але народні депутати? По нинішньому виборчому кодексу всі закордонні українці відносяться до лівого берега Києва. Відповідно у нас може бути перепредставництво депутатів від лівого берег. Концептуальних питань дуже багато.

Спостерігачами на виборах можуть бути журналісти

А ще питання спостережень на виборах. Є великі побоювання щодо лідерства у цьому процесі ОБСЄ. Це головний орган по спостереженню, але ми бачимо, що процеси там не дуже. Тому наразі ми більше говоримо із Євросоюзом та Європарламентом, аби вони формували свої місії. Також будемо звертатися із цим питанням і до міжнародних медіа, які зокрема, працюють в Україні.

Вибори коштують мільярди гривень

Повоєнні вибори без участі партнерів, а це в першу чергу ЄС, неможливі. Це мільярди гривень. У нас звичайні вибори обходились у 2-3 мільярди по цінам 2019-2020. Тому тепер мова йде про більше 10 мільярдів і треба розуміти, що фінансування на себе мають взяти наші партнери. Без них нам буде дуже важко.