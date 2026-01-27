Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады

Как Украина готовится к возможным выборам и кому могут запретить баллотироваться - в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады.

О подготовке к возможным выборам в Украине во время или после войны

Рабочий процесс (имеется в виду работа по вероятной подготовке выборов в Украине. - ред.) продолжается, мы провели два заседания, послушали специалистов и экспертов, по несколько раз обменялись мнениями. И поскольку вопросов очень много, то по предложению участников мы объединились в 5-7 подгрупп. За несколько дней между ними уже состоялось несколько встреч, некоторые из них, в частности по военным — проходят в полузакрытом режиме.

Есть дедлайн — до конца января что-то наработать и с этим "что-то" уже в начале февраля мы будем работать в рамках большой группы. Будет ряд крупных исследований, которые представит каждая из подгрупп. По некоторым вопросам, такие как критерии безопасности и разграничения территорий, где проводить выборы, а где нет — уже даже зарегистрированы законопроекты.

К середине февраля будем иметь достаточно много материала, с которым можно будет двигаться уже на политическом уровне.

Как могут голосовать украинцы за рубежом

Вопрос еще прорабатывается. Вот, например, в Швейцарии проживает 40 тысяч избирателей и здесь есть только два консульства, где можно голосовать. Поэтому это вызов для всех нас. Крупнейшие страны ЕС — Польша, Германия, Чешская Республика — это самые большие вызовы, по ним идет работа.

Наша ЦИК прорабатывает с ЦИК тех стран различные сценарии, как это может быть. Заключен ряд меморандумов, в частности с Великобританией. Как по мне, в первую очередь должны обеспечить инфраструктуру, а уже дальше дать возможность голосования.

Параллельно должны работать над возвращением людей. Потому что наша экономика без них невозможна, но для возвращения украинцев нам нужна полная безопасность.

Кому могут запретить баллотироваться или голосовать

Была дискуссия о возможном ограничении доступа к выборам тех украинцев, которые живут за рубежом. Мол, они жили в лучших условиях, чем мы в Украине под обстрелами. Но правозащитники и общественный сектор говорит, что это неправильно. Мол, должны уважать права всех украинцев, независимо от того, где они проживали.

Другой вопрос — а давать ли возможность баллотироваться тем, кто уклонялся от военной службы. А голосовать? Ок, на выборах президента голосовать должны все, это общественное дело, а как провести местные выборы и как именно дать возможность голосовать на них украинцам за рубежом? Поэтому здесь может продолжаться норма, что они не участвуют в местных выборах.

Но народные депутаты? По нынешнему избирательному кодексу все зарубежные украинцы относятся к левому берегу Киева. Соответственно у нас может быть перепредставительство депутатов от левого берега. Концептуальных вопросов очень много.

Наблюдателями на выборах могут быть журналисты

А еще вопрос наблюдений на выборах. Есть большие опасения относительно лидерства в этом процессе ОБСЕ. Это главный орган по наблюдению, но мы видим, что процессы там не очень. Поэтому сейчас мы больше говорим с Евросоюзом и Европарламентом, чтобы они формировали свои миссии. Также будем обращаться с этим вопросом и к международным медиа, которые в частности, работают в Украине.

Выборы стоят миллиарды гривен

Послевоенные выборы без участия партнеров невозможны, а это в первую очередь ЕС. Это миллиарды гривен. У нас обычные выборы обходились в 2-3 миллиарда по ценам 2019-2020. Поэтому теперь речь идет о более 10 миллиардах и надо понимать, что финансирование на себя должны взять наши партнеры. Без них нам будет очень трудно.