Зеленський відповів, чи думає про повторну участь у виборах

Зеленський відповів, чи думає про повторну участь у виборах


Дата публікації: 1 лютого 2026 11:04
Зеленський відповів, чи думає про участь у наступних президентських виборах
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи думає про повторну участь у виборах. Глава держави зазначив, що все залежить від сценарію закінчення повномасштабної війни.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.

Читайте також:

Зеленський про свою повторну участь у виборах

Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському виданню підтвердив, що дійсно іноді думає про повторну участь у президентських виборах.

Однак він наголосив, що все залежить від того, як закінчиться повномасштабна війна Росії проти України.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Зеленський заявляв, що готовий до проведення виборів. Однак він наголошував, що потрібно гарантувати безпеку для проведення голосування.

Коментуючи заяву партнерів про проведення виборів в Україні, Зеленський заявив, що це питання передусім українського народу, а не інших держав.

За його словами, розповіді про те, що він нібито чіпляється за крісло глави держави є "неадекватними історіями". Водночас президент наголосив, що готовий до виборів.

Нещодавно перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, скільки коштуватиме проведення виборів в Україні.

Раніше  політтехнолог Руслан Рохов пояснював, як мають відбуватися вибори в Україні, і чи можливе електронне голосування.

Володимир Зеленський вибори президент війна в Україні посада
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
