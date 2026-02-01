Зеленский ответил, думает ли об участии в следующих президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, думает ли о повторном участии в выборах. Глава государства отметил, что все зависит от сценария окончания полномасштабной войны.

Об этом украинский лидер сказал в интервью чешскому изданию Český rozhlas.

Зеленский о своем повторном участии в выборах

Владимир Зеленский в интервью чешскому изданию подтвердил, что действительно иногда думает о повторном участии в президентских выборах.

Однако он подчеркнул, что все зависит от того, как закончится полномасштабная война России против Украины.

Напомним, что в декабре 2025 года Зеленский заявлял, что готов к проведению выборов. Однако он подчеркивал, что необходимо гарантировать безопасность для проведения голосования.

Комментируя заявление партнеров о проведении выборов в Украине, Зеленский заявил, что это вопрос прежде всего украинского народа, а не других государств.

По его словам, рассказы о том, что он якобы цепляется за кресло главы государства, являются "неадекватными историями". В то же время президент подчеркнул, что готов к выборам.

Недавно первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, сколько будет стоить проведение выборов в Украине.

Ранее политтехнолог Руслан Рохов объяснял, как должны проходить выборы в Украине, и возможно ли электронное голосование.