Главная Новости дня Зеленский ответил, думает ли о повторном участии в выборах

Зеленский ответил, думает ли о повторном участии в выборах

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 11:04
Зеленский ответил, думает ли об участии в следующих президентских выборах
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, думает ли о повторном участии в выборах. Глава государства отметил, что все зависит от сценария окончания полномасштабной войны.

Об этом украинский лидер сказал в интервью чешскому изданию Český rozhlas.

Владимир Зеленский в интервью чешскому изданию подтвердил, что действительно иногда думает о повторном участии в президентских выборах.

Однако он подчеркнул, что все зависит от того, как закончится полномасштабная война России против Украины.

Напомним, что в декабре 2025 года Зеленский заявлял, что готов к проведению выборов. Однако он подчеркивал, что необходимо гарантировать безопасность для проведения голосования.

Комментируя заявление партнеров о проведении выборов в Украине, Зеленский заявил, что это вопрос прежде всего украинского народа, а не других государств.

По его словам, рассказы о том, что он якобы цепляется за кресло главы государства, являются "неадекватными историями". В то же время президент подчеркнул, что готов к выборам.

Недавно первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, сколько будет стоить проведение выборов в Украине.

Ранее политтехнолог Руслан Рохов объяснял, как должны проходить выборы в Украине, и возможно ли электронное голосование.

Владимир Зеленский выборы президент война в Украине должность
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
