Эксперт объяснил, как должны проходить выборы в Украине

Эксперт объяснил, как должны проходить выборы в Украине

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 07:40
Выборы в Украине — как должно проходить голосование
Выборы в Украине. Фото: УНИАН

Главная задача выборов — получить ожидаемый результат и легитимизировать власть. Электронное голосование или голосование в конверте не будет эффективным и не обеспечит максимальное доверие.

Об этом заявил политтехнолог Руслан Рохов в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Как должны проходить выборы в Украине

Рохов отметил, что прежде всего у выборов должно быть доверие к результату. По его словам, голосование выполняет свою функцию только тогда, когда общество доверяет итогам выборов.

"Если есть любой малейший фактор, который могут трактовать те, кто получил поражение на выборах, чтобы посеять сомнение результатов, он точно будет посеян", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, если общество не имеет доверия к избранной власти, значит она нелегитимна, а выборы не выполнили свою функцию.

Кроме того, политтехнолог скептически относится к электронному голосованию или голосованию в конверте. По мнению Рохова, процесс нужно организовать так, чтобы его можно было проверить.

"Нужно обеспечить такой процесс, который можно проверить. К примеру, бюллетени, протоколы, которые можно посмотреть и убедиться, что это действительно так. Если это будет цифровой метод, то сделать такую проверку будет сложно и возможны факты вмешательства российских и не только российских хакеров в процесс. Это очень хрупкий лед во время оттепели. Поэтому, я очень сомневаюсь, что у нас есть перспектива электронных выборов", — высказался Руслан Рохов.

Отдельно политтехнолог отметил необходимость создать честные условия волеизъявления для военных, которые находятся на боевых позициях.

Напомним, ранее председатель ЦИК рассказал, как будут голосовать разные категории украинцев. Отдельной проблемой является голосование для военнослужащих, беженцев и украинцев на оккупированных территориях.

В то же время Владимир Зеленский назвал месяц, когда изменится закон о выборах. Многое зависит от переговоров о мире и их результата.

выборы Украина голосование безопасность война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
