Вибори в Україні — як повинне проходити голосування

Головне завдання виборів — отримати очікуваний результат та легітимізувати владу. Електронне голосування чи голосування в конверті не буде ефективним і не забезпечить максимальну довіру.

Про це заявив політтехнолог Руслан Рохов в ефірі День.LIVE.

Як повинні проходити вибори в Україні

Рохов зазначив, що перш за все у виборів має бути довіра до результату. За його словами, голосування виконує свою функцію лише тоді, коли суспільство довіряє підсумкам виборів.

"Якщо є будь-який найменший фактор, який можуть трактувати ті, хто отримав поразку на виборах, щоб посіяти сумнів результатів, він точно буде посіяний", — наголосив експерт.

Він додав, якщо суспільство не має довіри до обраної влади, значить вона нелегітимна, а вибори не виконали свою функцію.

Крім того, політтехнолог скептично ставиться до електронного голосування чи голосування в конверті. На думку Рохова, процес потрібно організувати так, аби його можна було перевірити.

"Потрібно забезпечити такий процес, який можна перевірити. До прикладу, бюлетені, протоколи, які можна переглянути і пересвідчитися, що це дійсно так. Якщо це буде цифровий метод, то зробити таку перевірку буде складно і можливі факти втручання російських та не лише російських хакерів в процес. Це дуже крихкий лід під час відлиги. Тому, я дуже сумніваюся, що в нас є перспектива електронних виборів", — висловився Руслан Рохов.

Окремо політтехнолог наголосив на необхідності створити чесні умови волевиявлення для військових, які перебувають на бойових позиціях.

Нагадаємо, раніше голова ЦВК розповів, як голосуватимуть різні категорії українців. Окремою проблемою є голосування для військовослужбовців, біженців та українців на окупованих територіях.

Водночас Володимир Зеленський назвав місяць, коли зміниться закон про вибори. Багато залежить від переговорів щодо миру та їхнього результату.