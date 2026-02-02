Выборы в Украине — во сколько это обойдется бюджету

Выборы в Украине. Фото: УНИАН

Выборы в Украине обойдутся бюджету минимум в 10 миллиардов гривен, и это по ценам 2024 года. Большая часть из этой суммы пойдет на оплату труда людей, которые вовлечены в процесс.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире Ранок.LIVE.

Во сколько обойдутся выборы в Украине

"Стоимость организации проведения президентских выборов составляет от 4,5 до 6,5 миллиарда гривен, стоимость парламентских выборов — 4,5 миллиарда гривен. 70% этих расходов — это оплата труда членов окружных и участковых избирательных комиссий", — рассказал Дубовик.

В то же время он предупредил, что финальная сумма будет значительно выше. Озвученные 10 млрд не учитывают расходы местных властей, Минобороны и МИД, которые должны из своих бюджетов обустроить участки.

Также заместитель председателя ЦИК отметил, что названная сумма ориентировочная и подсчитана по ценам 2024 года.

Напомним, ранее Зеленский ответил, думает ли о повторном участии в выборах. Глава государства отметил, что все зависит от сценария окончания полномасштабной войны.

В то же время эксперт объяснил, как должны проходить выборы в Украине. Электронное голосование или голосование в конверте не будет эффективным.