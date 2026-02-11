Видео
Главная Новости дня FT заявило о выборах и референдуме в Украине — что говорят в Киеве

FT заявило о выборах и референдуме в Украине — что говорят в Киеве

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 09:53
В FT заявили о проведении выборов и референдума в Украине — реакция Киева
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В СМИ появилась информация о том, что Украина якобы планирует провести выборы и референдум по миру из-за давления со стороны США. В противном случае Киев может потерять гарантии безопасности, предложенные Вашингтоном.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Financial Times и "РБК-Україна" в среду, 11 февраля.

Читайте также:

Будут ли проведены выборы и референдум

Как отмечают в FT, Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля якобы может объявить о плане выборов и референдума. К такому решению Украину подталкивает Америка. Если же Киев откажется от этого, он может потерять предложенные гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

В то же время источники издания отмечают, что сроки проведения выборов и референдума остаются неопределенными. Объясняют, что это может зависеть от прогресса в мирных переговорах с Россией.

При этом украинские и западные чиновники, комментируя ситуацию для FT, заявили, что для организации голосования парламенту Украины придется изменить законодательство. Это связано с тем, что во время военного положения запрещено проводить общенациональные выборы.

Эксперты отмечают, что сжатые сроки проведения выборов и отсутствие прекращения огня могут поставить под сомнение легитимность процесса. В конце концов это создаст серьезные риски для безопасности.

Реакция Украины

В Офисе Президента Украины пока официально не прокомментировали такую информацию. В то же время, как передает "РБК-Україна", источник издания из приближенного окружения главы государства прокомментировал материал Financial Times.

"Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах", — отметил источник.

Референдум і вибори в Україні
Сообщение "РБК-Україна". Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что проведение выборов в Украине возможно, но есть нюанс. Он убежден, что сделать это можно только при условии полного обеспечения избирательных прав для всех граждан.

Также мы рассказывали о том, во сколько могут обойтись выборы в Украине. Заместитель главы Центральной избирательной комиссии заявил о миллиардах гривен.

США выборы референдум Украина
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
