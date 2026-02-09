Видео
Главная Новости дня Нужно гарантировать право голоса каждому гражданину — Ким

Нужно гарантировать право голоса каждому гражданину — Ким

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 10:55
Ким назвал условие проведения выборов в Украине после войны
Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что проведение выборов в Украине возможно только при условии полного обеспечения избирательных прав для всех граждан. В случае выборов в Украине каждому гражданину должно быть гарантировано право голоса.

Об этом он сообщил в комментарии для Newsweek, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Ким объяснил, когда в Украине уместно проводить выборы

По его словам, государство технически и организационно готово к избирательному процессу, однако говорить о конкретных датах можно только после завершения активных боевых действий. Ким отметил, что между прекращением войны и голосованием должно пройти не менее нескольких месяцев, чтобы государство смогло подготовиться и обеспечить равный доступ к выборам.

"Нам нужно гарантировать право голоса каждому гражданину Украины", — добавил Ким.

Он подчеркнул, что ключевым принципом будущего волеизъявления должно стать участие всех граждан Украины без исключения. Речь идет, в частности, о военнослужащих, которые находятся на передовой, а также о миллионах украинцев, вынужденных выехать за границу из-за войны. Без решения вопроса их участия, по словам чиновника, выборы не могут считаться полноценными и справедливыми.

В то же время руководитель Николаевской ОГА воздержался от прогнозов относительно результатов следующего этапа мирных переговоров с участием международных сторон. Он отметил, что страна находится в состоянии глубокого истощения после почти четырех лет полномасштабной войны против России.

"Страна с нетерпением ждет мирного соглашения", — сказал Виталий Ким.

Напомним, стало известно, что будет с кандидатами на выборах, которые имели связи с Россией.

Также депутат и член рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам Елена Шуляк заявила о потенциальном изменении барьера для политических партий на выборах.

выборы украинцы Виталий Ким голосование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
