Потрібно гарантувати право голосу кожному громадянину — Кім

Дата публікації: 9 лютого 2026 10:55
Кім назвав умову проведення виборів в Україні після війни
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що проведення виборів в Україні можливе лише за умови повного гарантування виборчих прав для всіх громадян. У разі виборів в Україні кожному громадянину має бути гарантоване право голосу.

Про це він повідомив у коментарі для Newsweek, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Кім пояснив, коли в Україні доречно проводити вибори 

За його словами, держава технічно та організаційно готова до виборчого процесу, однак говорити про конкретні дати можна лише після завершення активних бойових дій. Кім наголосив, що між припиненням війни та голосуванням має пройти щонайменше кілька місяців, аби держава змогла підготуватися та забезпечити рівний доступ до виборів.

"Нам потрібно гарантувати право голосу кожному громадянину України", — додав Кім.

Він підкреслив, що ключовим принципом майбутнього волевиявлення має стати участь усіх громадян України без винятку. Йдеться, зокрема, про військовослужбовців, які перебувають на передовій, а також про мільйони українців, змушених виїхати за кордон через війну. Без вирішення питання їхньої участі, за словами посадовця, вибори не можуть вважатися повноцінними та справедливими.

Водночас керівник Миколаївської ОВА утримався від прогнозів щодо результатів наступного етапу мирних переговорів за участю міжнародних сторін. Він зазначив, що країна перебуває у стані глибокого виснаження після майже чотирьох років повномасштабної війни проти Росії.

"Країна з нетерпінням чекає на мирну угоду", — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, стало відомо, що буде з кандидатами на виборах, які мали зв'язки із Росією.

Також депутатка та членкиня робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів Олена Шуляк заявила про потенційну зміну бар'єру для політичних партій на виборах

вибори українці Віталій Кім голосування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
