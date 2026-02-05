Чи можуть на вибори балотуватись кандидати, у яких були зв’язки з Росією — пояснення Шуляк

Вибори в Україні. Фото: Рух "Чесно"

Кандидати на виборах повинні обов'язково заявляти інформацію про те, чи були у них наявні зв’язки з РФ. Адже Росія буде втручатися та долучатися до фінансування різних політичних груп, партій, окремих персон.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву депутатки та членкині робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів Олена Шуляк "Телеграфу".

Хто може повідомити ЦВК про зв’язки кандидата з РФ

За недостовірну інформацію до кандидатів будуть застосовуватись відповідні санкції через зміни до Кримінального кодексу, які Рада планує внести.

"Такі люди точно не повинні приходити в Україні до влади... Будуть перевіряти правоохоронні органи. І ми розуміємо, що можуть бути кандидати, які зареєструються, а потім їх потрібно буде знімати з реєстрації. Тому ЦВК буде наділена повноваженнями перевіряти інформацію, наприклад, стосовно фінансування того чи іншого політика. І можна буде знімати таких кандидатів з реєстрації. Звичайно, через рішення суду", — пояснила вона.

Шуляк повідомила, що повідомляти про зв’язки з РФ ЦВК може не лише СБУ, а і звичайні громадяни.

"Розуміємо, що суспільство цікавить питання не тільки зв'язків з державою-агресором, а й взагалі, що робила людина під час повномасштабного вторгнення. Ми розглядали можливості яким чином вносити зміни до анкети кандидата, надавати додаткову інформацію, щоб був максимальний доступ і розуміння, чим людина займалася саме під час під час повномасштабного вторгнення", — додала вона.

