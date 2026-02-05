Видео
Главная Новости дня Выборы в Украине — что будет с кандидатами, имевшими связи с РФ

Выборы в Украине — что будет с кандидатами, имевшими связи с РФ

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 17:30
Могут ли на выборы баллотироваться кандидаты, у которых были связи с Россией — объяснение Шуляк
Выборы в Украине. Фото: Движение "Чесно"

Кандидаты на выборах должны обязательно заявлять информацию о том, были ли у них имеющиеся связи с РФ. Ведь Россия будет вмешиваться и участвовать в финансировании различных политических групп, партий, отдельных персон.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление депутата и члена рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам Елена Шуляк "Телеграфу".

Читайте также:

Кто может сообщить ЦИК о связях кандидата с РФ

За недостоверную информацию к кандидатам будут применяться соответствующие санкции через изменения в Уголовный кодекс, которые Рада планирует внести.

"Такие люди точно не должны приходить в Украине к власти... Будут проверять правоохранительные органы. И мы понимаем, что могут быть кандидаты, которые зарегистрируются, а потом их нужно будет снимать с регистрации. Поэтому ЦИК будет наделена полномочиями проверять информацию, например, относительно финансирования того или иного политика. И можно будет снимать таких кандидатов с регистрации. Конечно, через решение суда", — пояснила она.

Шуляк сообщила, что сообщать о связях с РФ ЦИК может не только СБУ, но и обычные граждане.

"Понимаем, что общество интересует вопрос не только связей с государством-агрессором, но и вообще, что делал человек во время полномасштабного вторжения. Мы рассматривали возможности каким образом вносить изменения в анкету кандидата, предоставлять дополнительную информацию, чтобы был максимальный доступ и понимание, чем человек занимался именно во время во время полномасштабного вторжения", — добавила она.

Напомним, Шуляк такие рассказала, какие еще изменения могут ввести для следующих выборов.

Также сообщалось, смогут ли на выборах проголосовать военные.

ЦИК суд выборы Елена Шуляк Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
