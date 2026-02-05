Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Проходной барьер для партий на выборах может измениться — детали

Проходной барьер для партий на выборах может измениться — детали

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 16:02
Законопроект о выборах — Елена Шуляк рассказала, каких изменений ожидать
Выборы. Фото: Опора

Во время подготовки нового законопроекта о выборах поднимался вопрос изменения избирательного барьера для политических партий с 5% до 3%. То есть если бы партия набрала менее 3% голосов избирателей, она не получала бы ни одного места в парламенте, даже если за нее проголосовали сотни тысяч людей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление депутата и члена рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам Елена Шуляк "Телеграфу".

Реклама
Читайте также:

Будут ли использовать на выборах закрытые списки

"Поднимался вопрос изменения избирательного барьера для политических партий с 5% до 3%", — заявила Шуляк.

Однако, по словам нардепа, согласия рабочая группа в этом вопросе не пришла. Его будут выносить на "большую" рабочую группу для более широкой дискуссии.

"Поднимался также вопрос изменения избирательной системы, чтобы снова использовать закрытые списки. Но по этому вопросу мы не пришли к консенсусу. У нас две абсолютно противоположные точки зрения и здесь будет интересная дискуссия на рабочей группе под руководством Александра Корниенко", — добавила она.

Когда законопроект о выборах будет готов

Шуляк отметила, что Корниенко ставил перед рабочей группой дедлайн 30 января.

"В феврале будут еще обсуждения, но фактически все предложения уже оформлены в виде сравнительных таблиц. И я думаю, что в конце февраля — начале марта, точно можно уже будет регистрировать соответствующий законопроект", — говорит народная избранница.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будет ли участвовать в выборах.

Также мы писали, сколько Украине будут стоить выборы.

Александр Корниенко выборы Слуга народа партии Елена Шуляк война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации