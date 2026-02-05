Законопроект о выборах — Елена Шуляк рассказала, каких изменений ожидать

Выборы. Фото: Опора

Во время подготовки нового законопроекта о выборах поднимался вопрос изменения избирательного барьера для политических партий с 5% до 3%. То есть если бы партия набрала менее 3% голосов избирателей, она не получала бы ни одного места в парламенте, даже если за нее проголосовали сотни тысяч людей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление депутата и члена рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам Елена Шуляк "Телеграфу".

Будут ли использовать на выборах закрытые списки

"Поднимался вопрос изменения избирательного барьера для политических партий с 5% до 3%", — заявила Шуляк.

Однако, по словам нардепа, согласия рабочая группа в этом вопросе не пришла. Его будут выносить на "большую" рабочую группу для более широкой дискуссии.

"Поднимался также вопрос изменения избирательной системы, чтобы снова использовать закрытые списки. Но по этому вопросу мы не пришли к консенсусу. У нас две абсолютно противоположные точки зрения и здесь будет интересная дискуссия на рабочей группе под руководством Александра Корниенко", — добавила она.

Когда законопроект о выборах будет готов

Шуляк отметила, что Корниенко ставил перед рабочей группой дедлайн 30 января.

"В феврале будут еще обсуждения, но фактически все предложения уже оформлены в виде сравнительных таблиц. И я думаю, что в конце февраля — начале марта, точно можно уже будет регистрировать соответствующий законопроект", — говорит народная избранница.

