Україна
Прохідний бар'єр для партій на виборах може змінитися — що відомо

Прохідний бар'єр для партій на виборах може змінитися — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 16:02
Законопроєкт про вибори — Олена Шуляк розповіла, яких змін очікувати
Вибори. Фото: Опора

Під час підготовки нового законопроєкту про вибори піднімалося питання зміни виборчого бар'єру для політичних партій з 5% до 3%. Тобто якщо б партія набрала менше 3% голосів виборців, вона не отримула б жодного місця в парламенті, навіть якщо за неї проголосували сотні тисяч людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву депутатки та членкині робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів Олена Шуляк "Телеграфу".

Читайте також:

Чи використовуватимуть на виборах закриті списки

"Піднімалося питання зміни виборчого бар'єру для політичних партій з 5% до 3%", — заявила Шуляк.

Проте, за словами нардепки, згоди робоча група у цьому питанні не дійшла. Його виноситимуть на "велику" робочу групу для більш ширшої дискусії.

"Піднімалося також питання зміни виборчої системи, щоб знову використовувати закриті списки. Та за цим питанням ми не дійшли консенсусу. У нас дві абсолютно протилежні точки зору і тут буде цікава дискусія на робочій групі під керівництвом Олександра Корнієнка", — додала вона.

Коли законопроєкт про вибори буде готовий

Шуляк зазначила, що Корнієнко ставив перед робочою групою дедлайн 30 січня.

"У лютому будуть ще обговорення, але фактично всі пропозиції вже оформлені у вигляді порівняльних таблиць. І я думаю, що наприкінці лютого на початку березня, точно можна вже буде реєструвати відповідний законопроєкт", — каже народна обраниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, чи братиме участь у виборах.

Також ми писали, скільки Україні коштуватимуть вибори.

Олександр Корнієнко вибори Слуга народу партії Олена Шуляк війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
