Выборы в Украине — в ЦИК ответили, как будут голосовать военные

Базовое видение участия военных в выборах уже сформировано, однако окончательные механизмы еще будут нарабатывать. Вопрос голосования военных станет отдельным направлением работы специальной рабочей группы.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире Ранок.LIVE.

ЦИК прорабатывает механизм голосования для военных

Как рассказал заместитель председателя, ЦИК уже есть базовое понимание того, как организовать голосование и обеспечить избирательные права военнослужащих. По его словам, комиссия имеет и определенный практический опыт в этом вопросе, однако он требует отдельной детальной проработки.

Дубовик отметил, что в случае прекращения огня и при отсутствии системных боевых действий возможно создание дополнительных избирательных участков специально для военных. Такие решения могут приниматься в исключительных случаях, и соответствующие полномочия, в частности, имеет министр обороны Украины.

"У нас есть свое видение и определенные наработки, ведь в 2019 году мы уже проводили голосование на линии разграничения. Эти наработки легли в основу наших экспертных предложений. Мы их обсуждаем, чтобы предложить рабочей группе, возможно будут предложения у нардепов. Но есть отдельные правила проведения такого голосования и в случае прекращения огня это может быть реализовано", — сказал Дубовик.

Кроме того, по словам заместителя председателя ЦИК, действующее законодательство не ограничивает военнослужащих в возможности баллотироваться. Они имеют право выдвигать свои кандидатуры как на пост президента Украины, так и в Верховную Раду или органы местного самоуправления.

