Вибори в Україні — у ЦВК відповіли, як голосуватимуть військові

Базове бачення участі військових у виборах уже сформоване, однак остаточні механізми ще напрацьовуватимуть. Питання голосування військових стане окремим напрямом роботи спеціальної робочої групи.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.

ЦВК опрацьовує механізм голосування для військових

Як розповів заступник голови, ЦВК уже є базове розуміння того, як організувати голосування та забезпечити виборчі права військовослужбовців. За його словами, комісія має і певний практичний досвід у цьому питанні, однак воно потребує окремого детального опрацювання.

Дубовик зазначив, що у разі припинення вогню та за відсутності системних бойових дій можливе створення додаткових виборчих дільниць спеціально для військових. Такі рішення можуть ухвалюватися у виняткових випадках, і відповідні повноваження, зокрема, має міністр оборони України.

"У нас є своє бачення та певне напрацювання, адже 2019 року ми вже проводили голосування на лінії розмежування. Ці напрацювання лягли в основу нашої експертних пропозицій. Ми їх обговорюємо, щоб запропонувати робочій групі, можливо будуть пропозиції у нардепів. Але є окремі правила проведення такого голосування і в разі припинення вогню це може бути реалізовано", — сказав Дубовик.

Крім того, за словами заступника голови ЦВК, чинне законодавство не обмежує військовослужбовців у можливості балотуватися. Вони мають право висувати свої кандидатури як на пост президента України, так і до Верховної Ради або органів місцевого самоврядування.

