Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У ЦВК розповіли, як військові зможуть проголосувати на виборах

У ЦВК розповіли, як військові зможуть проголосувати на виборах

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 22:25
Вибори в Україні — у ЦВК відповіли, як голосуватимуть військові
Виборча дільниця. Фото: Суспільне

Базове бачення участі військових у виборах уже сформоване, однак остаточні механізми ще напрацьовуватимуть. Питання голосування військових стане окремим напрямом роботи спеціальної робочої групи.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

ЦВК опрацьовує механізм голосування для військових

Як розповів заступник голови, ЦВК уже є базове розуміння того, як організувати голосування та забезпечити виборчі права військовослужбовців. За його словами, комісія має і певний практичний досвід у цьому питанні, однак воно потребує окремого детального опрацювання.

Дубовик зазначив, що у разі припинення вогню та за відсутності системних бойових дій можливе створення додаткових виборчих дільниць спеціально для військових. Такі рішення можуть ухвалюватися у виняткових випадках, і відповідні повноваження, зокрема, має міністр оборони України.

"У нас є своє бачення та певне напрацювання, адже 2019 року ми вже проводили голосування на лінії розмежування. Ці напрацювання лягли в основу нашої експертних пропозицій. Ми їх обговорюємо, щоб запропонувати робочій групі, можливо будуть пропозиції у нардепів. Але є окремі правила проведення такого голосування і в разі припинення вогню це може бути реалізовано", — сказав Дубовик.

Крім того, за словами заступника голови ЦВК, чинне законодавство не обмежує військовослужбовців у можливості балотуватися. Вони мають право висувати свої кандидатури як на пост президента України, так і до Верховної Ради або органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський висловився про проведення онлайн-голосування в Україні.

А також у Верховній Раді назвали умову для проведення виборів.

ЦВК вибори Україна голосування військовослужбовці
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації