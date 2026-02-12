Законопроект о выборах — когда появится основа

Александр Корниенко. Фото: пресс-служба Рады

Рабочая группа по подготовке к возможным выборам во время войны должна в ближайшие недели разработать основу документа по выборам. Однако — это не означает, что выборы будут уже в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко во время заседания рабочей группы по выборам в четверг, 12 февраля.

Заявление Корниенко

Корниенко отметил, что конкретные документы уже должны быть готовы для того, чтобы продемонстрировать результаты работы.

"Какой-то костяк мы должны уже в ближайшие недели разработать для того, чтобы понимать, что наша группа не является заговором, о чем, к сожалению, есть очень много мнений в интернете. Я бы хотел, чтобы мы эти мысли опровергали просто своими действиями", — говорится в заявлении.

Он отметил, что основным результатом рабочей группы должно быть законодательство.

"Результаты работы рабочей группы по созданию законодательства — это законодательство. Никто не бежит завтра выборы проводить. Нет такой задачи. Но задача такая, чтобы эта группа была эффективной — такая задача есть", — добавил Корниенко.

Кроме того, нардеп сообщил, что следующее заседание группы состоится в следующий вторник.

Напомним, недавно народный депутат Юрий Камельчук заявил, что в политических кругах уже активизировались подготовительные шаги к выборам.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление об определении даты президентских выборов.