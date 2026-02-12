Законопроект о выборах — когда появится основа

Корниенко ответил, когда появится черновик закона о выборах
Рабочая группа по подготовке к возможным выборам во время войны должна в ближайшие недели разработать основу документа по выборам. Однако — это не означает, что выборы будут уже в ближайшее время.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко во время заседания рабочей группы по выборам в четверг, 12 февраля.
Заявление Корниенко
Корниенко отметил, что конкретные документы уже должны быть готовы для того, чтобы продемонстрировать результаты работы.
"Какой-то костяк мы должны уже в ближайшие недели разработать для того, чтобы понимать, что наша группа не является заговором, о чем, к сожалению, есть очень много мнений в интернете. Я бы хотел, чтобы мы эти мысли опровергали просто своими действиями", — говорится в заявлении.
Он отметил, что основным результатом рабочей группы должно быть законодательство.
"Результаты работы рабочей группы по созданию законодательства — это законодательство. Никто не бежит завтра выборы проводить. Нет такой задачи. Но задача такая, чтобы эта группа была эффективной — такая задача есть", — добавил Корниенко.
Кроме того, нардеп сообщил, что следующее заседание группы состоится в следующий вторник.
Напомним, недавно народный депутат Юрий Камельчук заявил, что в политических кругах уже активизировались подготовительные шаги к выборам.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление об определении даты президентских выборов.
Читайте Новини.LIVE!