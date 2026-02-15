Зеленський сказав, скільки українців проти проведення виборів зараз

Зеленський назвав відсоток українців, які проти виборів зараз
Президент України Володимир Зеленський назвав відсоток українців, які проти проведення виборів під час повномасштабної війни. За даними лідера, мовиться про 90% громадян.
Про це глава держави сказав у інтерв'ю Politico, інформує Новини.LIVE у неділю, 15 лютого.
Зеленський про проведення виборів під час війни
Президент Зеленський зазначив, що для проведення виборів Україна перш за все потребує завершення війни, або хоча б припинення вогню.
"Нам потрібна безпека для цього (для проведення виборів, — Ред). Нам потрібне припинення вогню, тобто можливо не кінець війни, а припинення вогню чи гарантії безпеки. За таких обставин треба змінити закон, наш парламент може це зробити, я сподіваюся... Але цікаво, що 90% українців проти виборів...
Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, бо розуміють, що це жахливо — як проводити вибори зараз, під час війни, під обстрілами", — сказав український лідер.
Водночас він зауважив, що якщо очільник Білого дому Дональд Трамп домовиться з російським диктатором Путіним про 2-3 місяці перемир'я, то Україна проведе вибори.
Нещодавно Зеленський вже пояснював, за яких обставин готовий провести вибори в Україні.
Раніше президент спростував чутки про нібито підготовку до оголошення дати президентських виборів.
