Зеленський сказав, скільки українців проти проведення виборів зараз

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський назвав відсоток українців, які проти проведення виборів під час повномасштабної війни. За даними лідера, мовиться про 90% громадян.

Про це глава держави сказав у інтерв'ю Politico, інформує Новини.LIVE у неділю, 15 лютого.

Зеленський про проведення виборів під час війни

Президент Зеленський зазначив, що для проведення виборів Україна перш за все потребує завершення війни, або хоча б припинення вогню.

"Нам потрібна безпека для цього (для проведення виборів, — Ред). Нам потрібне припинення вогню, тобто можливо не кінець війни, а припинення вогню чи гарантії безпеки. За таких обставин треба змінити закон, наш парламент може це зробити, я сподіваюся... Але цікаво, що 90% українців проти виборів...

Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, бо розуміють, що це жахливо — як проводити вибори зараз, під час війни, під обстрілами", — сказав український лідер.

Водночас він зауважив, що якщо очільник Білого дому Дональд Трамп домовиться з російським диктатором Путіним про 2-3 місяці перемир'я, то Україна проведе вибори.

Нещодавно Зеленський вже пояснював, за яких обставин готовий провести вибори в Україні.

Раніше президент спростував чутки про нібито підготовку до оголошення дати президентських виборів.