Україна
Зеленский назвал процент украинцев, которые против выборов сейчас

Зеленский назвал процент украинцев, которые против выборов сейчас

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 16:38
Зеленский сказал, сколько украинцев против проведения выборов сейчас
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал процент украинцев, которые против проведения выборов во время полномасштабной войны. По данным лидера, речь идет о 90% граждан.

Об этом глава государства сказал в интервью Politico, информирует Новини.LIVE в воскресенье, 15 февраля.

Читайте также:

Зеленский о проведении выборов во время войны

Президент Зеленский отметил, что для проведения выборов Украина прежде всего нуждается в завершении войны, или хотя бы прекращении огня.

"Нам нужна безопасность для этого (для проведения выборов, — Ред). Нам нужно прекращение огня, то есть возможно не конец войны, а прекращение огня или гарантии безопасности. При таких обстоятельствах надо изменить закон, наш парламент может это сделать, я надеюсь... Но интересно, что 90% украинцев против выборов...

Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против, потому что понимают, что это ужасно — как проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами", — сказал украинский лидер.

В то же время он отметил, что если глава Белого дома Дональд Трамп договорится с российским диктатором Путиным о 2-3 месяцах перемирия, то Украина проведет выборы.

Недавно Зеленский уже объяснял, при каких обстоятельствах готов провести выборы в Украине.

Ранее президент опроверг слухи о якобы подготовке к объявлению даты президентских выборов.

Владимир Зеленский выборы украинцы голосование война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
