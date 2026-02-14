Вибори в Україні — чи можливо провести у травні

Народний депутат Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE

Україна не зможе провести вибори у травні 2026 року, як цього вимагають США. Наразі у нас відповідного немає законопроєкту, аби розглянути його в парламенті.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це сказав член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Чи будуть вибори в Україні у травні

Веніславський вважає, що можливість проведення виборів у травні малоймовірна. Він пояснив, що зараз немає закону чи проєкту, точно узгодженого в робочій групі, який можна би було роглядати в парламенті. За його словами, якщо він з'явиться, то точно не раніше березня.

"Аби розглянути законопроєкт, є парламентські процедури, а це займе ще кілька тижнів. Відповідно, якщо він не набуде чинності в середині березня чи в кінці березня, то треба ще мати щонайменше 90 днів для того, щоб провести вибори. Тобто на травень з дотриманням всіх процедур це вкрай малоймовірно", — пояснив нардеп.

Водночас він вважає можливим проведеня виборів президента одночасно з референдумом в разі введення певних законодавчих змін.

"Якщо оцінювати закон України про всеукраїнський референдум, то і Виборчий кодекс забороняє проводити одночасно вибори з референдумом, тому що є певні ризики і так далі. Але з точки зору юридичної, якщо буде політична згода у всіх сил парламенту змінити ці норми, то в принципі можна змінити і Виборчий кодекс, і закон про референдум", — зазначив він.

За словами нардепа, це не дуже довга процедура. Це можливо зробити протягом місяця.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що готовий провести вибори, однак для цього потрібні гарантії безпеки та припинення вогню. Він наголосив, що не прагне затриматися на посаді президента якомога довше.

Водночас Корнієнко повідомив, що робоча група має розробити основу документу щодо виборів вже найближчими тижнями. Проте це не означає, що вибори будуть вже найближчим часом.