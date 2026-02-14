Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Веніславський відповів, чи можливо провести вибори у травні

Веніславський відповів, чи можливо провести вибори у травні

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 15:49
Вибори в Україні — чи можливо провести у травні
Народний депутат Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE

Україна не зможе провести вибори у травні 2026 року, як цього вимагають США. Наразі у нас відповідного немає законопроєкту, аби розглянути його в парламенті. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це сказав член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна". 

Реклама
Читайте також:

Чи будуть вибори в Україні у травні

Веніславський вважає, що можливість проведення виборів у травні малоймовірна. Він пояснив, що зараз немає закону чи проєкту, точно узгодженого в робочій групі, який можна би було роглядати в парламенті. За його словами, якщо він з'явиться, то точно не раніше березня. 

"Аби розглянути законопроєкт, є парламентські процедури, а це займе ще кілька тижнів. Відповідно, якщо він не набуде чинності в середині березня чи в кінці березня, то треба ще мати щонайменше 90 днів для того, щоб провести вибори. Тобто на травень з дотриманням всіх процедур це вкрай малоймовірно", — пояснив нардеп. 

Водночас він вважає можливим проведеня виборів президента одночасно з референдумом в разі введення певних законодавчих змін.

"Якщо оцінювати закон України про всеукраїнський референдум, то і Виборчий кодекс забороняє проводити одночасно вибори з референдумом, тому що є певні ризики і так далі. Але з точки зору юридичної, якщо буде політична згода у всіх сил парламенту змінити ці норми, то в принципі можна змінити і Виборчий кодекс, і закон про референдум", — зазначив він.

За словами нардепа, це не дуже довга процедура. Це можливо зробити протягом місяця.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що готовий провести вибори, однак для цього потрібні гарантії безпеки та припинення вогню. Він наголосив, що не прагне затриматися на посаді президента якомога довше.

Водночас Корнієнко повідомив, що робоча група має розробити основу документу щодо виборів вже найближчими тижнями. Проте це не означає, що вибори будуть вже найближчим часом.

США вибори Федір Веніславський законопроєкт війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації