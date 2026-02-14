Видео
Главная Новости дня Вениславский ответил, возможно ли провести выборы в мае

Вениславский ответил, возможно ли провести выборы в мае

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 15:49
Выборы в Украине — возможно ли провести в мае
Народный депутат Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE

Украина не сможет провести выборы в мае 2026 года, как этого требуют США. Сейчас у нас соответствующего нет законопроекта, чтобы рассмотреть его в парламенте.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

Будут ли выборы в Украине в мае

Вениславский считает, что возможность проведения выборов в мае маловероятна. Он пояснил, что сейчас нет закона или проекта, точно согласованного в рабочей группе, который можно бы было рассматривать в парламенте. По его словам, если он появится, то точно не раньше марта.

"Чтобы рассмотреть законопроект, есть парламентские процедуры, а это займет еще несколько недель. Соответственно, если он не вступит в силу в середине марта или в конце марта, то надо еще иметь не менее 90 дней для того, чтобы провести выборы. То есть на май с соблюдением всех процедур это крайне маловероятно", — пояснил нардеп.

В то же время он считает возможным проведение выборов президента одновременно с референдумом в случае введения определенных законодательных изменений.

"Если оценивать закон Украины о всеукраинском референдуме, то и Избирательный кодекс запрещает проводить одновременно выборы с референдумом, потому что есть определенные риски и так далее. Но с точки зрения юридической, если будет политическое согласие у всех сил парламента изменить эти нормы, то в принципе можно изменить и Избирательный кодекс, и закон о референдуме", — отметил он.

По словам нардепа, это не очень долгая процедура. Это возможно сделать в течение месяца.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов провести выборы, однако для этого нужны гарантии безопасности и прекращения огня. Он подчеркнул, что не стремится задержаться на посту президента как можно дольше.

В то же время Корниенко сообщил, что рабочая группа должна разработать основу документа по выборам уже в ближайшие недели. Однако это не означает, что выборы будут уже в ближайшее время.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
