Мюнхенська конференція безпеки — Рютте назвав поведінку Путіна божевільною

Російський диктатор Володимир Путін готовий втратити життя росіян заради невеликих здобутків в Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав таку поведінку Путіна божевільною.

Путін готовий жертвувати росіянами заради незначних здобутків

За словами Рютте, Путін готовий втратити багато людей.

"Вони не виграють. Вони досягають дуже незначних здобутків у Донецьку та інших місцях, настільки незначних, що це майже не має значення", — сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що таке нехтування армією є "божевільною поведінкою на всіх рівнях".

"Що нам потрібно зробити тут, у цій кімнаті... це переконатися, що ці люди, які непохитні, які захищаються, які ніколи не здаються, мають необхідні наступальні сили", — додав він.

Нагадаємо, у суботу, 14 лютого, на полях Мюнхенської безпекової конференції Рютте провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Також різко про Путіна висловився і Зеленський. Він назвав російського диктатора рабом.