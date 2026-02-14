Відео
Головна Новини дня Божевільна поведінка — Рютте різко висловився про Путіна

Божевільна поведінка — Рютте різко висловився про Путіна

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 16:55
Мюнхенська конференція безпеки — Рютте назвав поведінку Путіна божевільною
Марк Рютте. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін готовий втратити життя росіян заради невеликих здобутків в Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав таку поведінку Путіна божевільною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Sky.news.

Читайте також:

Путін готовий жертвувати росіянами заради незначних здобутків

За словами Рютте, Путін готовий втратити багато людей.

"Вони не виграють. Вони досягають дуже незначних здобутків у Донецьку та інших місцях, настільки незначних, що це майже не має значення", — сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що таке нехтування армією є "божевільною поведінкою на всіх рівнях".

"Що нам потрібно зробити тут, у цій кімнаті... це переконатися, що ці люди, які непохитні, які захищаються, які ніколи не здаються, мають необхідні наступальні сили", — додав він.

Нагадаємо, у суботу, 14 лютого, на полях Мюнхенської безпекової конференції Рютте провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Також різко про Путіна висловився і Зеленський. Він назвав російського диктатора рабом.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
