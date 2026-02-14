Мюнхенская конференция безопасности — Рютте назвал поведение Путина безумным

Безумное поведение — Рютте резко высказался о Путине
Российский диктатор Владимир Путин готов потерять жизни россиян ради небольших достижений в Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал такое поведение Путина безумным.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sky.news.
Путин готов жертвовать россиянами ради незначительных достижений
По словам Рютте, Путин готов потерять много людей.
"Они не выигрывают. Они достигают очень незначительных достижений в Донецке и других местах, настолько незначительных, что это почти не имеет значения", — сказал он.
Генсек НАТО подчеркнул, что такое пренебрежение армией является "безумным поведением на всех уровнях".
"Что нам нужно сделать здесь, в этой комнате... это убедиться, что эти люди, которые непоколебимы, которые защищаются, которые никогда не сдаются, имеют необходимые наступательные силы", — добавил он.
Напомним, в субботу, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности Рютте провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также резко о Путине высказался и Зеленский. Он назвал российского диктатора рабом.
