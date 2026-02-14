Мюнхенская конференция безопасности — Рютте назвал поведение Путина безумным

Марк Рютте. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин готов потерять жизни россиян ради небольших достижений в Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал такое поведение Путина безумным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sky.news.

Реклама

Читайте также:

Путин готов жертвовать россиянами ради незначительных достижений

По словам Рютте, Путин готов потерять много людей.

"Они не выигрывают. Они достигают очень незначительных достижений в Донецке и других местах, настолько незначительных, что это почти не имеет значения", — сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что такое пренебрежение армией является "безумным поведением на всех уровнях".

"Что нам нужно сделать здесь, в этой комнате... это убедиться, что эти люди, которые непоколебимы, которые защищаются, которые никогда не сдаются, имеют необходимые наступательные силы", — добавил он.

Напомним, в субботу, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности Рютте провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также резко о Путине высказался и Зеленский. Он назвал российского диктатора рабом.