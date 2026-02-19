Зеленский высказался о давлении по поводу выборов

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский ответил на дискуссии вокруг возможных выборов в Украине, заявив, что решение о смене власти не может формироваться под внешним давлением. Президент подчеркнул, что союзники должны честно сформулировать, чего именно ожидают: проведения выборов как демократической процедуры или попыток "просто сменить президента".

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью Пирсу Моргану, цитирует Новини.LIVE.

В разговоре Зеленский отметил, что Россия, по его мнению, стремится именно к смене президента и может действовать разными методами: как силовыми, так и политическими. В то же время, по его словам, единственный "цивилизованный" путь - это выборы, но ни одна другая страна не может определять, кого выбирают граждане Украины.

Зеленский подчеркнул, что готов обсуждать и прорабатывать различные предложения партнеров, если они будут приближать к миру.

"Мне кажется, что наши партнеры должны ответить на один вопрос. Что они хотят? Они хотят выборов, или они хотят изменить меня? Я думаю, что россияне хотят изменить меня. А потом они будут использовать что-то, что вы сказали ранее, изменение силой или другие пути. И есть цивилизованный случай. Цивилизованным случаем являются выборы", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в случае, когда от Украины потребуют организовать избирательный процесс в очень сжатые сроки, он будет пытаться вести диалог с парламентом относительно необходимых решений и законодательных изменений, однако подчеркнул, что Верховная Рада является независимым институтом.

Отдельно президент отметил, что значительная часть общества не поддерживает идею выборов во время полномасштабной войны, поскольку даже при коротких организационных сроках сами боевые действия не прекращаются автоматически. В то же время Зеленский сказал, что готов сделать максимум в пределах возможного, если предложенный формат может приблизить политическое решение, которое поддержит общество.

Комментируя сравнение с Россией, Зеленский подчеркнул, что в Украине невозможно "просто" организовать выборы за одну-две недели.

"Когда россияне, например, говорят с американцами, я знаю, что они говорят, что мы можем сделать выборы за одну или две недели, не важно. Нет, они всегда забывают, что мы не Россия. Что в парламенте, да, это наши партии, разные партии, но даже во время войны мы имеем разную позицию на многие законы. Разную позицию на много разных вещей. Поэтому нельзя просто прижать или просто разбить парламент", — аргументировал Владимир Зеленский.

Отметим, что выборы в Украине являются очень спорным вопросом. Так недавно в СМИ появлялась информация, что в Украине якобы готовят тайные выборы. Позже Владимир Зеленский опроверг такую информацию и одновременно назвал условия при которых готов начать организовывать выборы.

В то же время некоторые из нардепов рассказывал, что некоторые политики уже начали консультации с некоторыми лицами о проведении выборов и политической агитации.

Добавим, что аналитики Института изучения войны рассказывали о том, почему Кремль одержим идеей сменить власть в Украине.