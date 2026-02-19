Зеленський запропонував партнерам визначитися щодо мети розмов про вибори

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тема виборів не може бути інструментом зовнішнього тиску, адже це рішення, яке ухвалюють українці. Він також закликав партнерів прямо окреслити, про що саме йдеться в їхніх очікуваннях: проведення голосування чи про намір замінити главу держави.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю Пірсу Моргану, цитує Новини.LIVE.

У розмові Зеленський зазначив, що Росія, на його думку, прагне саме зміни президента й може діяти різними методами: як силовими, так і політичними. Водночас, за його словами, єдиний "цивілізований" шлях — це вибори, але жодна інша країна не може визначати, кого обирають громадяни України.

Зеленський наголосив, що готовий обговорювати й опрацьовувати різні пропозиції партнерів, якщо вони наближатимуть до миру.

"Мені здається, що наші партнери мають відповісти на одне питання. Що вони хочуть? Вони хочуть виборів, або вони хочуть змінити мене? Я думаю, що росіяни хочуть змінити мене. А потім вони використовуватимуть щось, що ви сказали раніше, зміну силою або інші шляхи. І є цивілізований випадок. Цивілізованим випадком є вибори", — наголосив Зеленський.

Він додав, що у випадку, коли від України вимагатимуть організувати виборчий процес у дуже стислі строки, він намагатиметься вести діалог із парламентом щодо необхідних рішень і законодавчих змін, однак підкреслив, що Верховна Рада є незалежною інституцією.

Окремо президент зауважив, що значна частина суспільства не підтримує ідею виборів під час повномасштабної війни, оскільки навіть за коротких організаційних термінів самі бойові дії не припиняються автоматично. Водночас Зеленський сказав, що готовий зробити максимум у межах можливого, якщо запропонований формат може наблизити політичне рішення, яке підтримає суспільство.

Коментуючи порівняння з Росією, Зеленський наголосив, що в Україні неможливо "просто" організувати вибори за один-два тижні.

"Коли росіяни, наприклад, говорять з американцями, я знаю, що вони кажуть, що ми можемо зробити вибори за один чи два тижні, не важливо. Ні, вони завжди забувають, що ми не Росія. Що в парламенті, так, це наші партії, різні партії, але навіть під час війни ми маємо різну позицію на багато законів. Різну позицію на багато різних речей. Тому не можна просто притиснути чи просто розбити парламент", — аргументував Володимир Зеленський.

Зазначимо, що вибори в Україні є дуже спірним питанням. Так нещодавно у ЗМІ з'являлась інформація, що в Україні нібито готують таємні вибори. Пізніше Володимир Зеленський спростував таку інформацію і водночас назвав умови за яких готовий почати організовувати вибори.

Водночас дехто з нардепів розповідав, що деякі політики уже почали консультації з деякими особами щодо проведення виборів та політичної агітації.

Додамо, що аналітики Інституту вивчення війни розповідали про те, чому Кремль одержимий ідеєю змінити влади в Україні.