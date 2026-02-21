Зеленский заявил, что ВСУ освободили 300 квадратных километров территории

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодня украинская армия освободила 300 квадратных километров территории Украины. Он подчеркнул, что Киев не проигрывает войну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства для издания AFP.

Что сказал Зеленский о контрнаступлении ВСУ

"Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы определенно не проигрываем, определенно. Вопрос в том, победим ли мы. В этом и заключается вопрос", — сказал президент.

Зеленский рассказал, что сейчас США вместе с Россией давят на Украину, чтобы Киев в рамках любой мирной сделки передал Донбасс Москве.

"И американцы, и русские говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, то выходите из Донбасса", — говорит глава государства.

Также президент уточнил, что требование уступить территорию России появилось в тот момент, когда украинские силы добиваются успехов в контрнаступлениях вдоль южной линии фронта.

"Я не буду вдаваться в подробности, но сегодня я могу прежде всего поздравить нашу армию — все вооруженные силы, потому что на сегодняшний день освобождено 300 квадратных километров", — сообщил Зеленский, не уточнив, в течение какого времени это было.

Военные блогеры предположили, что некоторым из этих успехов могло способствовать массовое отключение интернет-терминалов Starlink для россиян. По словам президента, Киев пользуется ситуацией, однако украинские силы тоже столкнулись с перебоями из-за отключений электроэнергии. Тем не менее, неудачи, с которыми столкнулась российская сторона, "гораздо серьезнее".

США и Россия требуют выборов

Помимо требований территориальных уступок, США и Россия давят на Украину с целью привести выборы президента в рамках мирной сделки.

Зеленский, который ранее говорил, что Украина сможет провести выборы только после окончания войны, сказал, что Россия настаивает на скорейшем голосовании лишь потому, что хочет отстранить его от власти.

"Будем честны, русские просто хотят меня заменить. Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся разрушительных последствий", — рассказал президент.

Глава государства отметил, что выборы в стране могут пройти только в том случае, если союзники предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить российские атаки. Также по словам Зеленского, он пока не решил, будет ли принимать участие в будущих выборах.

Резюмируя президент добавил, что Киев хочет, чтобы европейские войска, которые европейские партнеры планируют разместить в Украине в случае прекращения боевых действий — было размещены возле линии фронта.

"Мы хотели бы видеть контингент ближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на передовой, и, конечно же, украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли с нами на передовой", — подытожил он.

Напомним, на днях в одном из интервью Зеленский заявил, что готов к компромиссам для завершения войны. Однако добавил, что не готов к ультимативным требованиям РФ.

Также президент сообщил, что готов к проведению выборов, если будет двухмесячное перемирие. При этом попросил партнеров объяснить, какая у них мотивация для этого — провести выборы или заменить его.