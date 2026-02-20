Зеленский заявил о готовности к компромиссам в вопросе окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к компромиссам в вопросе завершения войны. Однако он не готов к ультимативным требованиям России.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью Kyodo News.

Зеленский о переговорах с Россией и компромиссах

Украинский лидер отметил готовность Украины к компромиссам в вопросе окончания полномасштабной войны, но не ценой независимости и суверенитета:

"Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян. Они — агрессор. Все это признали. Это не изменилось. Многие страны, которые были посредниками или пытались быть посредниками с самого начала этой войны, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, а также другие государства — все признают, что Россия является агрессором.

Зеленский отметил, что компромиссом со стороны Украины уже является то, что она говорит с агрессором о компромиссах.

"Стоим там, где стоим" — это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс", — отметил президент.

В то же время он заявил, что Украина не будет принимать ультимативных требований и псевдокомпромиссов со стороны России:

"Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова — это терроризм. "Я готов вас не убивать — отдайте нам все". Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум. Именно поэтому я сказал: "Мы готовы к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей. Но мы не готовы к ультиматумам".

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Переговоры Украины и России — что известно о компромиссах

Недавно Зеленский высказался относительно компромиссов на переговорах с Россией. Он отметил, что Украина уже пошла на многие компромиссы. Президент подчеркнул, что самый большой компромисс, на который пошел мир, это то, что "Путин и его друзья не в тюрьме".

В свою очередь, эксперты Института изучения войны (ISW) отметили, что Путин избегает компромиссов в рамках мирных переговоров. По мнению аналитиков, российский диктатор надеется, что экономика РФ выдержит затяжную войну.

Как известно, несмотря на все обстоятельства, диалог между делегациями Украины и России продолжится. Поэтому Зеленский анонсировал новый раунд переговоров и заявил, что он также состоится в Швейцарии.