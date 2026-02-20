Путин и переговоры — почему Запад связывает его позицию с экономикой РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Западные оценки связали жесткую позицию Владимира Путина на переговорах с его убеждением, что российская экономика способна еще некоторое время тянуть затяжную войну. По такой логике, по данным Reuters, Кремль не видит необходимости спешить с миром, пока финансовая система не оказалась на грани краха.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ISW.

Российская экономика близка к краху

Западные источники объясняют нежелание Путина идти на компромиссы в переговорах тем, что он не считает ситуацию в экономике критической настолько, чтобы менять подход для мирных переговоров.

Как передал Reuters со ссылкой на одного из руководителей разведки, ключевым в этой истории является то, что российскому руководству не нужен быстрый мир, потому что экономика России, по их мнению, не стоит на пороге коллапса.

В той же логике другой источник Reuters предупреждал об "очень высоких" финансовых рисках для России уже во второй половине 2026 года, ведь многочисленные санкции и дорогая стоимость заимствований будут все сильнее ограничивать доступ Кремля к капиталу.

В оценках аналитики ISW акцентируют, что чем дольше продлится война, тем сложнее будет России удерживать экономику дальше. В частности, виной всему являются высокие и нестабильные расходы на армию и ВПК. Также в России очень не хватает рабочей силы, а суверенный фонд благосостояния только сокращается. Параллельно с этим нефтегазовый сектор, который традиционно является одним из ключевых источников наполнения бюджета России, также сталкивается с ограничениями.

Российские нефтепроизводители в 2025 году пробурили на 3,4% меньше производственных скважин, чем в 2024-м. Причиной этому являются санкции и укрепление рубля, что повлияло на снижение доходов.

Из-за этого нефтегазовые поступления России по итогам 2025 года оказались на минимальных значениях за последние пять лет.

Даже кремлевские чиновники признавали, что экономика России под угрозой. Так министр финансов РФ Антон Силуанов говорил в сентябре 2025 года, что доля доходов от продажи нефти и газа в бюджетной структуре 2026 года должна сократиться упадет на 30%.

Несмотря на это, Кремль, по оценкам, пока исходит из того, что может "переварить" эти проблемы в короткой перспективе. В то же время ISW еще в феврале 2025 года подчеркивал, что способность России долго поддерживать нынешнюю модель экономики не может быть вечной. Аналитики связывают дилемму Путина с верой в то, что Россия сможет воевать дольше, чем Украина способна обороняться и получать стабильную поддержку Запада. Таким образом Путин, вероятно, настаивает на капитулятивных для Украины и Запада условиях в переговорах до того, как для него наступит момент, когда надо будет принимать жесткие экономические решения для России.

Россия действительно имеет серьезные проблемы с наполнением бюджета с нефтяных доходов, ведь продает энергоносители с огромными скидками в Индию и Россию.

В ноябре 2025 года выяснилось, что несколько главных заводов России массово сократили работников и задерживают зарплаты с лета.