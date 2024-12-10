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Экономика РФ трещит по швам из-за войны в Украине — детали

10 декабря 2024 07:40
Анастасия Постоенко - Редактор
Экономический кризис в России из-за войны — рекордные расходы и коррупция
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия продолжает испытывать значительное экономическое давление из-за военных действий против Украины. Расходы на войну, дефицит рабочей силы и масштабная коррупция стают серьезными вызовами для русской экономики и оборонно-промышленной базы.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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По данным министра обороны США Ллойда Остина, озвученным 7 декабря, с начала войны Россия потратила более 200 миллиардов долларов, а потери российских военных превышают 700 тысяч человек. В последнее время средние потери составляют около 1000 солдат.

Дополнительный удар по российской экономике наносит стремительное сокращение ликвидных активов Фонда национального благосостояния. Если в феврале 2022 года в фонде было 140 миллиардов долларов, то на 1 декабря 2024 года эта сумма снизилась до 53,8 миллиарда.

Россия все чаще полагается на резервы китайских юаней и на продажу золота, чтобы покрывать дефицит бюджета. На 2025-2027 годы треть национального бюджета направляется на оборонные расходы, что демонстрирует приоритетность войны над экономической стабильностью.

В России стало еще больше случаев коррупции

Коррупция также остается серьезной проблемой. Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что в 2024 году количество коррупционных преступлений, в частности взяточничества, выросло почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Более 30 тысяч российских чиновников уже привлекли к ответственности за коррупционные нарушения.

России будет сложнее воевать против Украины

Экономическая нестабильность России, связанная с неэффективностью оборонной промышленности, вероятно, увеличит стоимость войны и подорвет ее способность поддерживать стабильность в средне- и долгосрочной перспективе. Аналитики подчеркивают, что нынешняя экономическая траектория России крайне неустойчива.

Напомним, в недавнем отчете ISW сообщали, что Владимир Путин лжет россиянам о реальном состоянии экономики РФ. Также стало известно, как санкции лишили российские ВПК возможности оснащать танки важнейшей деталью. Тем временем Латвия и Литва не поддержали введение нового пакета санкций против России.

санкции владимир путин экономика война в Украине Россия

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