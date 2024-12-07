Російські танки Т-90М втратили лазерний приціл

Російський танк Т-90М. Ілюстративне фото: росЗМІ

Протягом останніх місяців низка країн ввела безпрецедентну кількість санкцій проти Росії. Внаслідок цього найсучасніший російський танк Т-90М втратив лазерні приціли.

Про це пише Newsweek.

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У матеріалі йдеться, що за останні кілька років відбулася безпрецедентна кампанія санкцій проти Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Там вважають, що вони навряд чи матимуть "вирішальний вплив" на військовий потенціал Москви.

Однак все ж найсучасніші російські танки Т-90М більше не оснащені дуловими опорними датчиками. Це прилади з лазерним наведенням, які допомагають екіпажу танка вести точний вогонь. А відсутність такого пристрою "шкодить виживанню екіпажу".

Також внаслідок санкцій США постраждало виробництво безпілотників "Герань-2" — вони почали виходити з-під контролю. Росія була змушена замінити американські рульові двигуни на китайські.

Нагадаємо, США ввели санкції проти російського "Газпромбанку". Туреччина веде переговори зі США та Росією щодо скасування обмежень на продаж енергоносіїв іншим країнам.

Повітряні сили України помітили, що російські "шахеди" стали неконтрольованими, а якість збірки значно погіршилась.