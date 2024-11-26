Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Туреччина просить США зняти санкції проти РФ щодо енергоносіїв arrow

Туреччина просить США зняти санкції проти РФ щодо енергоносіїв

26 листопада 2024 17:02
Євгенія Брюховецька - редактор
Туреччина веде переговори з США щодо зняття санкції проти РФ на енергоносії
Газові труби. Ілюстративне фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Туреччина веде переговори зі Сполученими Штатами Америки та Росією. Йдеться про скасування санкцій проти РФ на продаж енергоносіїв іншим країнам.

Про це пише Reuters у вівторок, 26 листопада.

Читайте також:

Санкції проти Росії

Туреччина намагається домогтися скасування санкцій США, аби продовжувати платити "Газпромбанку" за імпорт російського природного газу. Вони були запроваджені минулого тижня президентом США Джо Байденом в межах заходів, спрямованих на покарання Москви за війну в Україні.

Видання пише, що Туреччина імпортує майже весь газ, а її основним постачальником є Росія, яка забезпечує понад 50% потреб країни.

"Ці санкції вплинуть на Туреччину. Ми не можемо платити, а якщо ми не можемо платити, ми не можемо купувати товари. Міністерство закордонних справ веде переговори", — сказав міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар.

Нагадаємо, Британія запровадить найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту. Він включає 30 суден, які порушують обмеження на постачання нафти. 

Також ми писали, що Канада готує нові санкції проти Росії. Причиною є незаконна депортація українських дітей та інших цивільних з ТОТ.

США Туреччина санкції нафта газ Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

18:17 Укрзалізниця запускає новий рейс з Харкова до Чернівців — дата

18:12 Підтримка дружин УБД — які пільги можна оформити в грудні

18:08 Вернидуб готовий розлучитися з найкращим гравцем Кривбасу

18:07 Реалії Чорної п'ятниці в Україні — що не так зі знижками

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

18:02 В Укренерго назвали години, в які завтра вимикатимуть світло

17:59 Окупанти атакували Нову Каховку — є поранені та загиблі

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

17:35 Садовий з військовими відкрив рекрутинговий центр у Львові

17:32 В Укргідрометцентрі попередили про сильні морози завтра

18:17 Укрзалізниця запускає новий рейс з Харкова до Чернівців — дата

18:12 Підтримка дружин УБД — які пільги можна оформити в грудні

18:08 Вернидуб готовий розлучитися з найкращим гравцем Кривбасу

18:07 Реалії Чорної п'ятниці в Україні — що не так зі знижками

18:02 В Укренерго назвали години, в які завтра вимикатимуть світло

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

17:59 Окупанти атакували Нову Каховку — є поранені та загиблі

17:35 Садовий з військовими відкрив рекрутинговий центр у Львові

17:32 В Укргідрометцентрі попередили про сильні морози завтра

17:24 У Львові встановили інсталяцію проти насильства — фото

17:23 Поїздка до невизнаної ПМР ціною 120 тис. грн — деталі

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК