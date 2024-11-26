Туреччина веде переговори з США щодо зняття санкції проти РФ на енергоносії

Газові труби. Ілюстративне фото: росЗМІ

Туреччина веде переговори зі Сполученими Штатами Америки та Росією. Йдеться про скасування санкцій проти РФ на продаж енергоносіїв іншим країнам.

Про це пише Reuters у вівторок, 26 листопада.

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Санкції проти Росії

Туреччина намагається домогтися скасування санкцій США, аби продовжувати платити "Газпромбанку" за імпорт російського природного газу. Вони були запроваджені минулого тижня президентом США Джо Байденом в межах заходів, спрямованих на покарання Москви за війну в Україні.

Видання пише, що Туреччина імпортує майже весь газ, а її основним постачальником є Росія, яка забезпечує понад 50% потреб країни.

"Ці санкції вплинуть на Туреччину. Ми не можемо платити, а якщо ми не можемо платити, ми не можемо купувати товари. Міністерство закордонних справ веде переговори", — сказав міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар.

Нагадаємо, Британія запровадить найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту. Він включає 30 суден, які порушують обмеження на постачання нафти.

Також ми писали, що Канада готує нові санкції проти Росії. Причиною є незаконна депортація українських дітей та інших цивільних з ТОТ.