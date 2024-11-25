Санкції проти Росії — Британія введе обмеження проти тіньового флоту

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Єрмак, Telegram

Великобританія запровадить найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту. Він включає 30 суден, які порушують обмеження на постачання нафти.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram у понеділок, 25 листопада.

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За даними Єрмака, Великобританія запровадить найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту.

"Вони будуть спрямовані проти 30 суден, які намагаються обійти західні обмеження на постачання російської нафти", — заявив керівник ОП.

Таким чином, після ухвалення нових заходів, кількість нафтових танкерів, що перебувають під санкціями Великої Британії зросте до 73.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що санкційний тиск на Росію це не просто ухвалення рішень, а питання виживання України.

Нагадаємо, на початку листопада 2024 року Великобританія оголосила новий пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців.

Канада також готує нові санкції проти Росії. Причиною є незаконна депортація українських дітей та інших цивільних з ТОТ.