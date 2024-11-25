Санкції проти Росії — Британія введе обмеження проти тіньового флоту

Єрмак анонсував найбільший пакет санкцій Британії проти РФ
Великобританія запровадить найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту. Він включає 30 суден, які порушують обмеження на постачання нафти.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram у понеділок, 25 листопада.
Санкції проти РФ
За даними Єрмака, Великобританія запровадить найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту.
"Вони будуть спрямовані проти 30 суден, які намагаються обійти західні обмеження на постачання російської нафти", — заявив керівник ОП.
Таким чином, після ухвалення нових заходів, кількість нафтових танкерів, що перебувають під санкціями Великої Британії зросте до 73.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що санкційний тиск на Росію це не просто ухвалення рішень, а питання виживання України.
Нагадаємо, на початку листопада 2024 року Великобританія оголосила новий пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців.
Канада також готує нові санкції проти Росії. Причиною є незаконна депортація українських дітей та інших цивільних з ТОТ.
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