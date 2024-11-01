Санкції проти Росії — Канада готує новий пакет

Канада готує нові санкції проти Росії — що відомо
Канада готує нові санкції проти Росії. Причиною є незаконна депортація українських дітей та інших цивільних з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк у Telegam у п'ятницю, 1 листопада.
Санкції проти Росії
Кондратюк зазначила, що про підготовку нових санкцій оголосила глава МЗС Канади Мелані Жолі. За її словами, це важливе зрушення і підсумок Міністерської конференції, присвяченій четвертому пункту української Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб". Вона відбулася у канадському Монреалі.
"Переконуючи наших західних колег приймати парламентські резолюції щодо засудження злочинних дій РФ з викрадення українських дітей, ми також підіймаємо питання запровадження персональних санкцій проти всіх, хто задіяний в їх викраденні, незаконному переміщені, примусовому всиновленні, невиправданій затримці в репатріації дітей, спробах змінити їх ідентичність", — каже Кондратюк.
Вона пояснила, що йдеться про сотні російських чиновників та інших "діячів".
Віцеспікерка ВРУ подякувала Канаді за важливі кроки вперед.
Нагадаємо, американська компанія Nvidia обмежила росіянам можливість оновлення драйверів для своїх відеокарт.
Також США запровадили санкції проти китайських компаній через їхню участь у розробці ударних безпілотників для Росії.
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