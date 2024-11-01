Санкції проти Росії — Канада готує новий пакет

Конференція у Монреалі. Фото: facebook.com/kondratiukolena

Канада готує нові санкції проти Росії. Причиною є незаконна депортація українських дітей та інших цивільних з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк у Telegam у п'ятницю, 1 листопада.

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Кондратюк зазначила, що про підготовку нових санкцій оголосила глава МЗС Канади Мелані Жолі. За її словами, це важливе зрушення і підсумок Міністерської конференції, присвяченій четвертому пункту української Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб". Вона відбулася у канадському Монреалі.

"Переконуючи наших західних колег приймати парламентські резолюції щодо засудження злочинних дій РФ з викрадення українських дітей, ми також підіймаємо питання запровадження персональних санкцій проти всіх, хто задіяний в їх викраденні, незаконному переміщені, примусовому всиновленні, невиправданій затримці в репатріації дітей, спробах змінити їх ідентичність", — каже Кондратюк.

Вона пояснила, що йдеться про сотні російських чиновників та інших "діячів".

Віцеспікерка ВРУ подякувала Канаді за важливі кроки вперед.

Допис Кондратюк. Фото: скриншот

Нагадаємо, американська компанія Nvidia обмежила росіянам можливість оновлення драйверів для своїх відеокарт.

Також США запровадили санкції проти китайських компаній через їхню участь у розробці ударних безпілотників для Росії.