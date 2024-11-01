Санкции против России — Канада готовит новый пакет

Канада готовит новые санкции против России — что известно
Канада готовит новые санкции против России. Причиной является незаконная депортация украинских детей и других гражданских с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в Telegam в пятницу, 1 ноября.
Санкции против России
Кондратюк отметила, что о подготовке новых санкций объявила глава МИД Канады Мелани Жоли. По ее словам, это важный сдвиг и итог Министерской конференции, посвященной четвертому пункту украинской Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц". Она состоялась в канадском Монреале.
"Убеждая наших западных коллег принимать парламентские резолюции по осуждению преступных действий РФ по похищению украинских детей, мы также поднимаем вопрос введения персональных санкций против всех, кто задействован в их похищении, незаконном перемещении, принудительном усыновлении, неоправданной задержке в репатриации детей, попытках изменить их идентичность", — говорит Кондратюк.
Она объяснила, что речь идет о сотнях российских чиновников и других "деятелей".
Вице-спикер ВРУ поблагодарила Канаду за важные шаги вперед.
Напомним, американская компания Nvidia ограничила россиянам возможность обновления драйверов для своих видеокарт.
Также США ввели санкции против китайских компаний из-за их участия в разработке ударных беспилотников для России.
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