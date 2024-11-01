Санкции против России — Канада готовит новый пакет

Конференция в Монреале. Фото: facebook.com/kondratiukolena

Канада готовит новые санкции против России. Причиной является незаконная депортация украинских детей и других гражданских с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в Telegam в пятницу, 1 ноября.

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Кондратюк отметила, что о подготовке новых санкций объявила глава МИД Канады Мелани Жоли. По ее словам, это важный сдвиг и итог Министерской конференции, посвященной четвертому пункту украинской Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц". Она состоялась в канадском Монреале.

"Убеждая наших западных коллег принимать парламентские резолюции по осуждению преступных действий РФ по похищению украинских детей, мы также поднимаем вопрос введения персональных санкций против всех, кто задействован в их похищении, незаконном перемещении, принудительном усыновлении, неоправданной задержке в репатриации детей, попытках изменить их идентичность", — говорит Кондратюк.

Она объяснила, что речь идет о сотнях российских чиновников и других "деятелей".

Вице-спикер ВРУ поблагодарила Канаду за важные шаги вперед.

Пост Кондратюк. Фото: скриншот

Напомним, американская компания Nvidia ограничила россиянам возможность обновления драйверов для своих видеокарт.

Также США ввели санкции против китайских компаний из-за их участия в разработке ударных беспилотников для России.