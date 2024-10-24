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Nvidia закрила росіянам доступ до оновлень драйверів відеокарт

24 жовтня 2024 04:00
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Nvidia заборонила росіянам завантажувати оновлення драйверів для відеокарт
Чоловік тримає в руках одну із відеокарт Nvidia. Фото: Overclockers.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Американська компанія Nvidia закрила росіянам доступ до поновлення драйверів відеокарт свого виробництва. Користувачам з Росії не вдається це зробити вручну.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Що відомо

Як пишуть пропагандистські ресурси РФ, при спробі завантажити оновлення з офіційного сайту компанії, у росіян з'являється вікно з повідомленням, в якому сказано, що заборонено доступ, а запит заблокований Edgecast WAF.

Деякі канали стверджують, що оновлення не можна завантажити не тільки на офіційному сайті компанії, але й встановити через програму для відеокарт Nvidia. При цьому у разі використання VPN все працює.

Крім того, низка російських сайтів повідомляють, що ідентична проблема виникла не лише в РФ, а й у користувачів із Білорусі.

Нагадаємо, що з 20 березня 2024 року компанії Microsoft, Amazon і Google призупинили доступ до хмарних продуктів для організацій на території Росії. Зокрема, мова йде про сервіси Power BI та Dynamics CRM.

Також ми писали, що росіяни заблокували доступ до сервісів Google на окупованих територіях України. Жителі низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошукової системи Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet.

Nvidia санкції комп'ютери технології Росія

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