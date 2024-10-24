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Nvidia закрыла россиянам доступ к обновлениям драйверов видеокарт

24 октября 2024 04:00
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Nvidia запретила россиянам скачивать обновления драйверов для видеокарт
Мужчина держит в руках одну из видеокарт Nvidia. Фото: Overclockers.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Американская компания Nvidia закрыла россиянам доступ к обновлению драйверов видеокарт своего производства. У пользователей из России не получается это сделать вручную.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Что известно

Как пишут пропагандистские ресурсы РФ, при попытке скачать обновление с официального сайта компании, у россиян появляется окно с сообщением, в котором сказано, что доступ запрещен, а запрос заблокирован Edgecast WAF.

Некоторые каналы утверждают, что обновление нельзя скачать не только на официальном сайте компании, но и установить через приложение для видеокарт Nvidia. При этом, в случае использования VPN все работает.

Кроме того, ряд российских сайтов сообщают, что идентичная проблема возникла не только в РФ, но и у пользователей из Беларуси.

Напомним, что с 20 марта 2024 года компании Microsoft, Amazon и Google приостановили доступ к облачным продуктам для организаций на территории России. В частности, речь идет о сервисах Power BI и Dynamics CRM.

Также мы писали, что россияне заблокировали доступ к сервисам Google на оккупированных территориях Украины. Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet.

Nvidia санкции компьютеры технологии Россия

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