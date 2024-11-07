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Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії

7 листопада 2024 13:57
Карина Приходько - Редактор
Санкції проти Росії — Британія оголосила найбільший пакет обмежень
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Велика Британія у четвер, 7 листопада, оголосила новий пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців. Це найбільший пакет антиросійських обмежень Лондона з травня 2023 року. 

Про це йдеться на сайті британського уряду.

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Зазначається, що новий пакет антиросійських обмежень включає 56 нових позицій і є найбільшим із травня 2023 року. 

"Сьогоднішні дії б'ють по постачанню критично важливого обладнання для військової машини Путіна і спрямовані на боротьбу зі зловмисною діяльністю Росії в усьому світі, викриваючи діяльність російських маріонеткових військових угруповань в Африці", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, Британія — перша країна G7, яка запровадила прямі санкції проти підтримуваного РФ найманського угруповання "Африканський корпус", відповідального за загрозу стабільності та безпеці в Африці. 

Зокрема, під санкції потрапили:

  • постачальники, які підтримують російське військове виробництво,
  • підтримувані Росією групи найманців, які діють у країнах Африки,
  • агент ГРУ, причетний до застосування нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері.  

Відтепер під санкціями також компанії, розташовані в Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які беруть участь у постачанні та виробництві товарів, включаючи верстати, мікроелектроніку та компоненти для безпілотників, необхідні Росії для війни проти України.

"Обмеження також спрямовані проти трьох приватних груп найманців, пов'язаних із Кремлем, включаючи "Африканський корпус", та 11 осіб, пов'язаних із російськими маріонетками. Ці особи мають прямі зв'язки з Кремлем, загрожують миру і безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, а також причетні до широкомасштабних порушень прав людини на всьому континенті", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 1 листопада віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що Канада готує нові санкції проти Росії. Причиною є незаконна депортація українських дітей та інших цивільних з тимчасово окупованих територій.

А за кілька днів до того США ввели масштабні санкції проти компаній, які допомагають Росії. 

Велика Британія війна в Україні обмеження військові санкції проти Росії

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