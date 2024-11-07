Санкции против России — Британия объявила крупнейший пакет ограничений

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Великобритания в четверг, 7 ноября, объявила новый пакет санкций против российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых Россией групп наемников. Это самый большой пакет антироссийских ограничений Лондона с мая 2023 года.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

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Отмечается, что новый пакет антироссийских ограничений включает 56 новых позиций и является самым большим с мая 2023 года.

"Сегодняшние действия бьют по поставке критически важного оборудования для военной машины Путина и направлены на борьбу со злонамеренной деятельностью России во всем мире, разоблачая деятельность российских марионеточных военных группировок в Африке", — говорится в сообщении.

Как известно, Британия — первая страна G7, которая ввела прямые санкции против поддерживаемой РФ наемной группировки "Африканский корпус", ответственной за угрозу стабильности и безопасности в Африке.

В частности, под санкции попали:

поставщики, поддерживающие российское военное производство,

поддерживаемые Россией группы наемников, действующих в странах Африки,

агент ГРУ, причастный к применению нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

Теперь под санкциями также компании, расположенные в Китае, Турции и Центральной Азии, участвующие в поставке и производстве товаров, включая станки, микроэлектронику и компоненты для беспилотников, необходимые России для войны против Украины.

"Ограничения также направлены против трех частных групп наемников, связанных с Кремлем, включая "Африканский корпус", и 11 человек, связанных с российскими марионетками. Эти лица имеют прямые связи с Кремлем, угрожают миру и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике, а также причастны к широкомасштабным нарушениям прав человека на всем континенте", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 ноября вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила, что Канада готовит новые санкции против России. Причина — незаконная депортация украинских детей и других гражданских с временно оккупированных территорий.

А за несколько дней до этого США ввели масштабные санкции против компаний, которые помогают России.