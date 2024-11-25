Санкции против России — Британия введет ограничения против теневого флота

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ермак, Telegram

Великобритания введет самый большой пакет санкций против российского теневого флота. Он включает 30 судов, нарушающих ограничения на поставки нефти.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram в понедельник, 25 ноября.

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По данным Ермака, Великобритания введет самый большой пакет санкций против российского теневого флота.

"Они будут направлены против 30 судов, которые пытаются обойти западные ограничения на поставки российской нефти", — заявил руководитель ОП.

Таким образом, после принятия новых мер количество нефтяных танкеров, находящихся под санкциями Великобритании, возрастет до 73.

Сообщение Ермака. Фото: скриншот

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что санкционное давление на Россию это не просто принятие решений, а вопрос выживания Украины.

Напомним, в начале ноября 2024 года Великобритания объявила новый пакет санкций против российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых Россией групп наемников.

Канада готовит новые санкции против России. Причиной является незаконная депортация украинских детей и других гражданских из ВОТ.