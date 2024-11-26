Турция ведет переговоры с США по снятию санкции против РФ на энергоносители

Газовые трубы. Иллюстративное фото: росСМИ

Турция ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки и Россией. Речь идет об отмене санкций против РФ относительно продажи энергоносителей другим странам.

Об этом пишет Reuters во вторник, 26 ноября.

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Санкции против России

Турция пытается добиться отмены санкций США, чтобы продолжать платить "Газпромбанку" за импорт российского газа. Они были введены на прошлой неделе президентом США Джо Байденом в рамках мер, направленных на наказание Москвы за войну в Украине.

Турция импортирует почти весь газ, а ее основным поставщиком является Россия, которая обеспечивает более 50% потребностей страны.

"Эти санкции повлияют на Турцию. Мы не можем платить, а если мы не можем платить, мы не можем покупать товары. Министерство иностранных дел ведет переговоры" — сказал министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

Напомним, Британия введет самый большой пакет санкций против российского теневого флота. Он включает 30 судов, нарушающих ограничения на поставки нефти.

Также мы писали, что Канада готовит новые санкции против России. Причиной является незаконная депортация украинских детей и других гражданских из ВОТ.