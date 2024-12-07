Российские танки Т-90М потеряли лазерный прицел

Российский танк Т-90М. Иллюстративное фото: росСМИ

В последние месяцы ряд стран ввели беспрецедентное количество санкций против России. В результате этого самый современный российский танк Т-90М потерял лазерные прицелы.

Об этом пишет Newsweek.

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В материале говорится, что за последние несколько лет прошла беспрецедентная кампания санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Там считают, что они вряд ли будут иметь "решающее влияние" на военный потенциал Москвы.

Однако все же самые современные российские танки Т-90М больше не оснащены дульными опорными датчиками. Это приборы с лазерной наводкой, которые помогают экипажу танка вести точный огонь. А отсутствие такого устройства "вредит выживанию экипажа".

Также в результате санкций США пострадало производство беспилотников "Герань-2" — они начали выходить из-под контроля. Россия была вынуждена заменить американские рулевые двигатели на китайские.

Напомним, США ввели санкции против российского "Газпромбанка". Турция ведет переговоры с США и Россией по отмене ограничений на продажу энергоносителей другим странам.

Воздушные силы Украины заметили, что российские "шахеды" стали неконтролируемыми, а качество сборки значительно ухудшилось.