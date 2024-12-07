Латвія та Литва не підтримали ухвалення пакет санкцій ЄС проти Росії

Російський танкер. Фото:REUTERS/Tatiana Meel

Латвія та Литва заблокували ухвалення 15-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Причиною стало положення, яке дозволяє західним компаніям продовжувати працювати в РФ, попри обмеження.

Про це повідомили на порталі Politico у п'ятницю, 6 грудня.

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У п'ятницю, 6 грудня, посли ЄС обговорили нові обмеження щодо компаній і нафтових танкерів, які допомагають Росії обходити західні санкції.

Затримка сталася після того, як Латвія та Литва відмовилися підтримати 15-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Причиною цього стали положення, яке дозволяє західним компаніям продовжувати свою діяльність в Росії, попри чинні санкції.

Зокрема, Латвія і Литва виступили проти продовження чинних положень, що дозволяють західним фірмам працювати в Росії.

Положення, запроваджене в санкційних пакетах ЄС ще у грудні 2022 року, мало допомогти західним компаніям, які прагнуть вивести капітал з Росії, але не можуть цього зробити з різних причин. Однак, за словами критиків, воно стало лазівкою для бізнесів, які прагнуть зберегти свої інтереси у РФ.

"Шкода, що ми не змогли ухвалити 15-й пакет санкцій сьогодні, оскільки Латвія і Литва не погодилися на це. Водночас Європейська комісія пообіцяла врахувати їхнє прохання щодо гарантій припинення певних винятків у 16-му пакеті", — сказав дипломат ЄС Politico на умовах анонімності.

Очікується, що пакет санкцій буде винесено на наступне обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться 16 грудня.

Нагадаємо, протягом останніх місяців низка країн запровадила безпрецедентну кількість санкцій проти Росії. Внаслідок цього найсучасніший російський танк Т-90М втратив лазерні приціли.

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