Латвия и Литва не поддержали принятие пакета санкций ЕС против России

Российский танкер. Фото:REUTERS/Tatiana Meel

Латвия и Литва заблокировали принятие 15-го пакета санкций Евросоюза против России. Причиной стало положение, позволяющее западным компаниям продолжать работать в РФ, несмотря на ограничения.

Об этом сообщили на портале Politico в пятницу, 6 декабря.

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В пятницу, 6 декабря, послы ЕС обсудили новые ограничения в отношении компаний и нефтяных танкеров, которые помогают России обходить западные санкции.

Задержка произошла после того, как Латвия и Литва отказались поддержать 15-й пакет санкций Европейского Союза против России. Причиной этого стали положения, которое позволяет западным компаниям продолжать свою деятельность в России, несмотря на действующие санкции.

В частности, Латвия и Литва выступили против продления действующих положений, позволяющих западным фирмам работать в России.

Положение, введенное в санкционных пакетах ЕС еще в декабре 2022 года, должно было помочь западным компаниям, которые стремятся вывести капитал из России, но не могут этого сделать по разным причинам. Однако, по словам критиков, оно стало лазейкой для бизнесов, которые стремятся сохранить свои интересы в РФ.

"Жаль, что мы не смогли принять 15-й пакет санкций сегодня, поскольку Латвия и Литва не согласились на это. В то же время Европейская комиссия пообещала учесть их просьбу о гарантиях прекращения определенных исключений в 16-м пакете", — сказал дипломат ЕС Politico на условиях анонимности.

Ожидается, что пакет санкций будет вынесен на следующее обсуждение во время встречи министров иностранных дел ЕС, которое состоится 16 декабря.

Напомним, в течение последних месяцев ряд стран ввели беспрецедентное количество санкций против России. В результате этого самый современный российский танк Т-90М потерял лазерные прицелы.

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