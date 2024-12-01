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Як вся Росія — скільки китайців готові бойкотувати товари з РФ

1 грудня 2024 06:29
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
10% китайців готові до того, щоб відмовитись від товарів з Росії
Китайські поліцейські. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Попри те, що офіційна влада Китаю підтримує Росію, в середині соціуму не всі згодні з цим. Соціологи провели дослідження і з'ясували, що серед китайців є ті, хто готовий бойкотувати товари чи послуги з РФ. 

Такі данні дослідження оприлюднили вчені з Університету Ланкастера.

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Скільки китайців готові бойкотувати товари з РФ

Виявилось, що понад 10% опитаних респондентів заявили про свій намір уникати продуктів із Росії. І хоча кількість таких людей з урахуванням загальної кількості китайських громадян здається незначною, то якщо ці 10% відрахувати від 1,4 млрд, вийде потужна цифра у 140 мільйонів, що дорівнює населенню всієї Росії.

Також цей факт вказує на внутрішню незгоду з офіційною лінією Китаю, а також на прагнення частини суспільства дотримуватись ліберальніших позицій. Соціологи зазначають, що саме серед ліберально налаштованих громадян кількість готових відмовитись від товарів з РФ є визначальною.

Також вчені акцентують, що їхнє соцопитування спростовують усталену думку щодо монолітності китайського суспільства в його підтримці державної політики. Результати дослідження свідчать про наявність у країні різноманітних точок зору і показують, що значна частина населення може не підтримувати офіційну позицію щодо Росії.

Це має значення, оскільки вказує на несподіваний потенціал впливу економічних санкцій на Росію: можливо, частина китайських споживачів добровільно відмовиться від російських товарів.

Автори дослідження уточнюють, що антиросійські настрої в Китаї поки що носять обмежений характер і не є масовим рухом. Однак вони вже можуть становити потенційну загрозу економічному співробітництву між країнами, ускладнюючи розвиток взаємовигідних відносин.

Нагадаємо, США залишили Китай без провідних 7-нанометрових чипів для штучного інтелекту. Відповідний наказ отримала компанія TSMC.

Раніше ми писали, що новообраний президент Дональд Трамп поєднає погрози та дружні відносини з деякими світовими диктаторами. Мета — розірвати партнерські відносини, що поглиблюються, між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю. 

росія санкції Китай торгівля війна в Україні

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