Якою буде політика Трампа щодо Росії, Китаю та КНДР — The Hill зробив прогноз

Дональд Трамп. Фото: AP

Очікується, що новообраний президент Дональд Трамп поєднає погрози та дружні відносини з деякими світовими диктаторами. Мета — розірвати партнерські відносини, що поглиблюються, між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю.

Про це повідомило видання The Hill у суботу, 9 листопада.

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Якою буде політика Трампа

"Питання про те, чи буде це ефективною політикою, враховуючи імпульсивний підхід Трампа до глобальних відносин і протилежні погляди серед його ймовірних радників, залишається відкритим", — пише The Hill.

Новообраний президент США дорікає європейським союзникам і НАТО за надмірну залежність від США у військовій підтримці. Також Трамп вихваляється своїми особистими стосунками з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Китаю Сі Цзіньпіном і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

"У нас будуть дуже хороші відносини, і є причини, щоб ми їм подобалися, є великі причини", — заявив Трамп, маючи на увазі Путіна, Сі і Кіма — в контексті розпаду їхнього альянсу.

"Подивіться, що зробили ці дурні люди, вони дозволили Росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї та іншим об'єднатися в групу, це неможливо уявити", — сказав він.

У зовнішньополітичних колах це угруповання країн називають "віссю агресорів", "віссю потрясінь" і CRINK (Китай, Росія, Іран, Північна Корея).

Війна в Україні стала каталізатором цих відносин: Путін звернувся до Пекіна, Пхеньяна і Тегерана за фінансуванням і оснащенням своєї військової машини, а кожна країна, своєю чергою, прагне отримати винагороду у відповідь — економічну, військову чи політичну.

Чи підтримає Трамп Україну

Експерти з питань зовнішньої політики кажуть, що країни CRINK не є природними союзниками і все ще мають багато суперечливих національних інтересів. Але єдність у протистоянні американському пануванню на світовій арені є потужною силою, що об'єднує.

"Трамп наближається до кожного з них на двосторонній основі і без сильної підтримки наших союзників. Оскільки вони багато в чому діють як колектив — а ми більш ізольовані і самотні без наших союзників — тоді баланс сил дійсно зміщується до них", — сказала Андреа Кендалл-Тейлор, старший науковий співробітник і директор Програми трансатлантичної безпеки Центру за нову американську безпеку.

Прихильники підтримки США боротьби України проти російського вторгнення стверджують, що це найкращий спосіб протистояти поглибленню відносин між цими супротивниками.

"CRINK стежить за тим, що ми робимо і це загроза для всіх нас, і найкращий спосіб протистояти CRINK — допомогти Україні досягти перемоги", — заявив Девід Крамер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша і колишній заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії.

Як пише The Hill, зараз Трампа намагаються переконати, що найкращий спосіб відійти від політики Байдена — це забезпечити перемогу Києва над Москвою.

Нагадаємо, старший радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що Україні не варто розраховувати на повернення Криму — у перехідній адміністрації заявили, що ця заява не відображає їхні погляди.

Також Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів спільну пресконференцію з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Український представник заявив про налагодження діалогу між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.