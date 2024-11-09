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Как Трамп собирается ослабить Путина, Си и Кима, — The Hill

9 ноября 2024 23:13
Галина Шподарева - редактор
Какова будет политика Трампа по отношению к России, Китаю и КНДР — The Hill сделал прогноз
Дональд Трамп. Фото: AP
Галина Шподарева - редактор

Ожидается, что новоизбранный президент Дональд Трамп объединит угрозы и дружеские отношения с некоторыми мировыми диктаторами. Цель — разорвать углубляющиеся партнерские отношения между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

Об этом сообщило издание The Hill в субботу, 9 ноября.

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Какова будет политика Трампа

"Вопрос о том, будет ли это эффективной политикой, учитывая импульсивный подход Трампа к глобальным отношениям и противоположные взгляды среди его вероятных советников, остается открытым", — пишет The Hill.

Новоизбранный президент США упрекает европейских союзников и НАТО за чрезмерную зависимость от США в военной поддержке. Также Трамп хвастается своими личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, президентом Китая Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. 

"У нас будут очень хорошие отношения, и есть причины, чтобы мы им нравились, есть большие причины", — заявил Трамп, имея в виду Путина, Си и Кима — в контексте распада их альянса. 

"Посмотрите, что сделали эти глупые люди, они позволили России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим объединиться в группу, это невозможно представить", — сказал он. 

Во внешнеполитических кругах эту группировку стран называют "осью агрессоров", "осью потрясений" и CRINK (Китай, Россия, Иран, Северная Корея). 

Война в Украине стала катализатором этих отношений: Путин обратился к Пекину, Пхеньяну и Тегерану за финансированием и оснащением своей военной машины, а каждая страна, в свою очередь, стремится получить вознаграждение в ответ — экономическое, военное или политическое. 

Поддержит ли Трамп Украину

Эксперты по вопросам внешней политики говорят, что страны CRINK не являются естественными союзниками и все еще имеют много противоречивых национальных интересов. Но единство в противостоянии американскому господству на мировой арене является мощной объединяющей силой. 

"Трамп приближается к каждому из них на двусторонней основе и без сильной поддержки наших союзников. Поскольку они во многом действуют как коллектив - а мы более изолированы и одиноки без наших союзников - тогда баланс сил действительно смещается к ним", — сказала Андреа Кендалл-Тейлор, старший научный сотрудник и директор Программы трансатлантической безопасности Центра за новую американскую безопасность. 

Сторонники поддержки США борьбы Украины против российского вторжения утверждают, что это лучший способ противостоять углублению отношений между этими противниками. 

"CRINK следит за тем, что мы делаем и это угроза для всех нас, и лучший способ противостоять CRINK - помочь Украине достичь победы", — заявил Дэвид Крамер, исполнительный директор Института Джорджа Буша и бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. 

Как пишет The Hill, сейчас Трампа пытаются убедить, что лучший способ отойти от политики Байдена — это обеспечить победу Киева над Москвой. 

Напомним, старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине не стоит рассчитывать на возвращение Крыма — в переходной администрации заявили, что это заявление не отражает их взгляды.

Также Новини.LIVE писали, что Министр иностранных дел Андрей Сибига провел совместную пресс-конференцию с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Украинский представитель заявил о налаживании диалога между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

политики Китай Дональд Трамп Америка США Россия

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